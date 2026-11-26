A piazza Bottesini, nella Circoscrizione 6 di Torino, sono previsti passaggi e controlli ordinari della Polizia Locale. Il Comune porterà inoltre in Circoscrizione le ipotesi di nuove telecamere e di un potenziamento dell’illuminazione, da valutare con il Gruppo Alpini Torino Nord. Lo riferisce il resoconto della risposta dell’amministrazione all’interpellanza del consigliere Pierlucio Firrao.

La recinzione del giardino con chiusura serale e notturna, proposta dai residenti e ripresa dal consigliere, non risulta approvata. L’assessore al Verde Francesco Tresso ha richiamato i costi della gestione quotidiana dei cancelli e i dubbi sull’efficacia della misura.

Le segnalazioni e la proposta di chiusura

Nell’interpellanza presentata il 14 ottobre 2026, Firrao riporta segnalazioni di insicurezza e di ripetuti atti vandalici ai danni della vicina sede del Gruppo Alpini Torino Nord, presso la quale si trova un cippo dedicato alle Penne Nere cadute in guerra.

Il consigliere ha chiesto se l’area possa essere recintata e chiusa al pubblico nelle ore serali e notturne, quali vincoli vadano considerati e quali misure alternative l’amministrazione intenda adottare. L’interpellanza era inserita nell’ordine dei lavori del Consiglio comunale del 23 novembre 2026.

I costi e i dubbi sulla recinzione

Secondo la risposta riportata da Torino Oggi, l’area potrebbe essere recintata e dotata di cancelli, ma la realizzazione richiederebbe un impegno economico rilevante. Anche il servizio quotidiano di apertura e chiusura avrebbe un costo.

Tresso ha citato l’esperienza del giardino Saragat, in via Leoncavallo, e di altre aree verdi cittadine, richiamando le difficoltà di allontanare chi rimane all’interno e i risultati non sempre soddisfacenti rispetto alle risorse impiegate. La valutazione riguarda esperienze precedenti, non una decisione sulla chiusura di piazza Bottesini.

Controlli e possibili interventi

Il monitoraggio annunciato prevede passaggi e controlli ordinari del personale del Comando 6 della Polizia Locale. Non sono indicati una frequenza o un calendario dei servizi.

Il tema sarà portato al Consiglio circoscrizionale per individuare iniziative condivise con la Circoscrizione e coinvolgere gli Alpini. L’installazione di videocamere e il miglioramento dell’illuminazione restano ipotesi da valutare: non sono indicati un progetto approvato né una data per gli interventi.

Quello che cambia nell’immediato, secondo la risposta riportata, è dunque l’attenzione della Polizia Locale. Per valutare le altre misure servirà un atto successivo: portare il tema in Circoscrizione non equivale a deliberare l’acquisto di telecamere o lavori sull’illuminazione.