Eventi & Cultura
Torino, apre a Spazio Musa la mostra di Bruno Alessandro ispirata al CERN
Dal 26 novembre al 9 dicembre le tracce delle particelle diventano immagini nella mostra «To byte or not to byte». Ingresso libero, inaugurazione alle 17.30.
Le tracce delle particelle osservate al CERN diventano forme, colori e composizioni digitali nella mostra To byte or not to byte di Bruno Alessandro, che apre giovedì 26 novembre a Spazio Musa, a Torino. Secondo il programma della galleria, l’inaugurazione è alle 17.30, alla presenza dell’artista; l’esposizione resta visitabile fino al 9 dicembre 2026, con ingresso libero.
La mostra, curata da Francesco Longo, accosta immagini astratte ispirate ai dati scientifici e soggetti figurativi, fra scorci urbani e architetture.
Dalle tracce delle particelle ai Digital Graffiti
Il punto di partenza di una parte del lavoro di Alessandro sono le tracce delle particelle prodotte nelle collisioni e rilevate dagli strumenti del CERN. L’artista le rielabora in immagini astratte, colori e campi di luce: non una presentazione divulgativa dei dati, ma una loro trasformazione attraverso la memoria e l’immaginazione.
La galleria collega questa ricerca ai Digital Graffiti, pitture digitali ispirate alle traiettorie delle particelle e all’analogia con le incisioni rupestri. Il percorso comprende anche tavole incise su plexiglass, dipinti e lavori digitali.
Il progetto ha avuto una precedente espressione nel video Digital Graffiti from a Technological Era, realizzato da Alessandro con Marco Brizio e presentato al CERN nel 2010. Brizio descrive il lavoro sul video, per il quale ha curato montaggio, sonorizzazioni e musica.
Orari e informazioni per la visita
Spazio Musa si trova in via della Consolata 11/E, nel Quadrilatero Romano. La galleria indica per la mostra l’orario dalle 11 alle 18, dal martedì alla domenica. Per l’inaugurazione di giovedì 26 novembre è segnalato l’inizio alle 17.30; l’ultimo giorno previsto per la visita è mercoledì 9 dicembre.
Il riferimento al CERN indica un punto di partenza, non il tema di una lezione: il visitatore incontra opere che trasformano le traiettorie delle particelle in un linguaggio visivo. Nel percorso, gli scorci urbani offrono un secondo punto di osservazione, più riconoscibile, da confrontare con i lavori non figurativi.
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