Una tela di Jan Miel dedicata alla Disputa sull’Immacolata Concezione è al centro della mostra Jan Miel ritrovato. Artisti alla corte di Torino, che apre oggi, giovedì 26 novembre, in via Bertola 26/D. Secondo il programma dell’organizzatore, il vernissage dalle 17 alle 21.30 è riservato agli invitati; venerdì 27 e sabato 28 l’esposizione sarà visitabile liberamente nel pomeriggio.

Il dipinto e il percorso sull’arte piemontese

La mostra nasce attorno a un dipinto che il Fiorentino Cabinet d’Expert presenta come una riscoperta. Secondo l’organizzatore, la tela raffigura lo stesso soggetto della pala d’altare realizzata da Miel per la chiesa di San Francesco a Lerici, firmata e datata 1657.

La storica dell’arte Francesca Romana Gaja dedica a Miel il primo volume della collana RARIORA, pubblicato da Sagep Editori. La ricerca, spiega l’organizzatore, ricostruisce il passaggio del pittore dalla pittura di genere praticata a Roma alla pittura di storia. Nel 1658 l’artista fu chiamato in Piemonte da Carlo Emanuele II di Savoia ed entrò nell’ambiente della corte torinese.

Accanto alla tela, il percorso riunisce pittura e grafica dal XVI al XIX secolo, una sezione sulla scultura e opere dal XIX secolo alla contemporaneità. Tra gli artisti presentati figurano Bernardino Lanino, Claudio Francesco Beaumont, Giuseppe Pietro Bagetti e lo scultore Gabriele Garbolino Rù.

Orari, prenotazioni e incontri

Venerdì 27 e sabato 28 novembre la mostra è aperta su prenotazione dalle 10.30 alle 13 e a ingresso libero dalle 14 alle 19.30. Per richiedere un invito al vernissage si può scrivere a rariora@lucafiorentino.com.

Ogni giorno alle 18 è previsto un incontro. Quello di giovedì, dedicato alla tela e al passaggio di Miel alla corte sabauda, si svolge all’interno del vernissage ed è quindi riservato agli invitati. Intervengono Gaja e lo storico dell’arte Vittorio Natale.

Venerdì l’incontro sulla valorizzazione delle opere d’arte mette a confronto restauro, consulenza, mercato e ricerca. Sabato Garbolino Rù dialoga sulla figurazione contemporanea con Armando Audoli e Giunka Gambone.

Gli incontri di venerdì e sabato sono gratuiti. La registrazione non è obbligatoria, ma i posti sono limitati e chi si registra ha la precedenza. La sede si trova nel centro di Torino, tra piazza Castello e la stazione di Porta Susa.