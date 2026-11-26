Il Comune di Torino ha approvato quattro progetti esecutivi per intervenire su edifici e spazi scolastici, per un totale di 1,75 milioni di euro. I finanziamenti arrivano dal Ministero dell’Interno per la sicurezza degli edifici pubblici. Dopo l’approvazione si possono avviare gli affidamenti: il Comune non ha annunciato date di apertura dei cantieri né modifiche al calendario scolastico.

Manutenzione in sette plessi

Il progetto più consistente, da 960 mila euro, riguarda la manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia Sassi, della primaria San Giacomo e degli istituti Ennio Morricone, Alberti-Salgari, Alvaro-Gobetti e Vittorino da Feltre, oltre alla scuola dell’infanzia Tolmino. L’obiettivo è intervenire sulla sicurezza e sulla funzionalità degli edifici.

Cortili, refettorio e accessibilità

230 mila euro per le aree esterne. Tra i plessi indicati figurano le scuole dell’infanzia Principessa di Piemonte e Bellardi e la secondaria Caduti di Cefalonia.

per le aree esterne. Tra i plessi indicati figurano le scuole dell’infanzia Principessa di Piemonte e Bellardi e la secondaria Caduti di Cefalonia. 250 mila euro per la Vittorino da Feltre di via Finalmarina, dove è previsto il trasferimento del refettorio dal piano interrato a quello rialzato.

per la Vittorino da Feltre di via Finalmarina, dove è previsto il trasferimento del refettorio dal piano interrato a quello rialzato. 310 mila euro per la secondaria Antonio Meucci di via Revel, per installare un ascensore e rimuovere barriere architettoniche.

Che cosa cambia adesso per le famiglie

L’annuncio individua i plessi e gli interventi, ma non dà ancora date per eventuali spostamenti di classi, servizi o entrate. Gli effetti sulla vita scolastica andranno verificati quando Comune e istituti comunicheranno il calendario dei lavori.