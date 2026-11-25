La Giunta del Piemonte ha approvato il 24 novembre 2026 il disegno di legge Una famiglia, una casa, che punta a recuperare mille alloggi pubblici da affittare alle giovani coppie a 100 euro al mese. Poco più della metà degli alloggi previsti si trova a Torino e provincia. Il testo deve ancora passare in Consiglio regionale e la misura non è ancora aperta alle domande.

Il programma, finanziato con 36 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), è stato presentato dal presidente Alberto Cirio e dal vicepresidente e assessore alla Casa Maurizio Marrone, come riferisce il resoconto della presentazione diffuso in collaborazione con la Giunta regionale. Secondo i due amministratori, la proposta intende sostenere le famiglie che incontrano difficoltà ad affrontare il costo di una casa sul mercato e favorire la natalità.

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A chi si rivolgerebbe la misura

La platea annunciata comprende coppie residenti in Piemonte, sposate, unite civilmente o conviventi di fatto, con almeno un componente sotto i 35 anni e un ISEE di almeno 15.000 euro. La presenza di figli non sarebbe obbligatoria.

Le assegnazioni passerebbero da graduatorie gestite dalle ATC, le Agenzie territoriali per la casa, sulla base dell’ISEE. Tra i criteri premiali annunciati figurano la presenza di bambini piccoli, di persone con disabilità e quella di figli di appartenenti alle forze dell’ordine o di operatori sanitari caduti sul lavoro.

Il canone indicato è di 100 euro mensili per dieci anni o fino al compimento dei 18 anni del figlio minore. Per le coppie senza figli, dopo dieci anni sarebbe possibile restare nell’alloggio alle condizioni dell’edilizia pubblica, se in possesso dei relativi requisiti. Le condizioni definitive dipenderanno dal testo approvato e dagli atti attuativi.

Dal progetto di febbraio ai bandi previsti nel 2027

La proposta riprende un programma annunciato a febbraio, quando la misura era ancora in definizione. Nella comunicazione regionale di allora si parlava di almeno mille alloggi sfitti da ristrutturare con 36 milioni di euro FESR e di un canone massimo di 150 euro mensili. La presentazione di novembre indica invece un canone fisso di 100 euro.

La Giunta punta ad avviare i primi bandi all’inizio del 2027 e a effettuare le prime assegnazioni entro il primo semestre dello stesso anno. Sono obiettivi annunciati, non procedure già aperte: prima il disegno di legge dovrà essere esaminato dal Consiglio regionale e dovranno essere definite le modalità di attuazione.

Che cosa manca prima di fare domanda

Il canone di 100 euro è quello annunciato per questa misura specifica, non una riduzione degli affitti delle case popolari già assegnate. Per conoscere i comuni coinvolti, i documenti richiesti e la data da cui presentare la domanda occorrerà aspettare i bandi delle ATC. Avere i requisiti indicati dalla Giunta non equivale a un’assegnazione: conteranno gli alloggi disponibili e la graduatoria.