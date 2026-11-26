Il Torino ha presentato con Joma la maglia celebrativa per i 120 anni del club: sarà prodotta in 1.906 esemplari numerati e debutterà in campo contro la Lazio. Il club ha annunciato l’esordio nella partita di sabato 28 novembre, come riporta TuttoMercatoWeb, che riprende il comunicato granata.

La gara si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino alle 18, secondo il programma pubblicato dal Torino. L’esordio della divisa aprirà le iniziative per l’anniversario della fondazione, il 3 dicembre.

Il richiamo al Filadelfia e agli anni Ottanta

La maglia abbina il granata a sottili righe bianche verticali, riprese da una divisa da allenamento utilizzata negli anni Ottanta al Filadelfia. Sul petto è ricamato il toro rampante dell’epoca; i polsini riportano il numero 120 e all’interno del colletto compare la data di fondazione, 3 dicembre 1906.

Una targhetta dorata sul fronte celebra l’anniversario e riporta il numero seriale del singolo esemplare. La tiratura richiama l’anno in cui nacque il club. Joma ha realizzato anche una maglia da portiere nera coordinata, con lo stesso stemma degli anni Ottanta.

Edizione limitata e vendita

Secondo Footy Headlines, la maglia sarà disponibile tramite il negozio ufficiale del club. La testata non indica il prezzo né la data di inizio delle vendite.