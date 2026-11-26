Un nuovo ascensore alla scuola media Antonio Meucci, il trasferimento del refettorio alla Vittorino da Feltre e lavori di manutenzione in diversi edifici scolastici: sono gli interventi previsti dal pacchetto da 1,75 milioni di euro approvato dalla Giunta comunale di Torino il 24 novembre 2026.

Le quattro deliberazioni, proposte dall’assessora alle Politiche educative Carlotta Salerno, approvano i progetti esecutivi. Secondo il comunicato del Comune sugli interventi nelle scuole, potranno ora essere avviate le procedure per affidare i lavori: l’approvazione non coincide quindi con l’apertura dei cantieri.

Come sono ripartiti i fondi

Le risorse provengono da contributi del Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza degli edifici pubblici. Il programma comprende quattro interventi distinti; la Vittorino da Feltre compare sia nel progetto di manutenzione sia in quello dedicato al refettorio.

Intervento Importo Manutenzione straordinaria in sette plessi 960.000 euro Sicurezza delle pertinenze e delle aree esterne 230.000 euro Adeguamento degli spazi alla Vittorino da Feltre 250.000 euro Ascensore e abbattimento delle barriere alla Meucci 310.000 euro

La voce più consistente riguarda lavori distribuiti su più sedi. Per la manutenzione e le aree esterne il Comune non indica la ripartizione degli importi per singola scuola.

Le scuole interessate dalla manutenzione e dalle aree esterne

Il progetto di manutenzione comprende la scuola dell’infanzia Sassi di strada Mongreno, la primaria San Giacomo di strada San Vincenzo, l’istituto comprensivo Ennio Morricone di corso Vercelli, la scuola dell’infanzia Tolmino e l’istituto comprensivo Alberti-Salgari di via Tolmino, l’istituto comprensivo Alvaro-Gobetti di via Romita e la Vittorino da Feltre di via Finalmarina.

Secondo il Comune, gli interventi puntano a migliorare sicurezza, funzionalità e fruibilità degli edifici, molti dei quali risalgono agli anni Sessanta e Settanta. Il comunicato non specifica le singole opere previste in ciascuna sede.

Il progetto sulle aree esterne riguarda più plessi cittadini. Tra quelli indicati figurano la scuola dell’infanzia Principessa di Piemonte di via Paisiello, la scuola dell’infanzia Bellardi e la secondaria di primo grado Caduti di Cefalonia. Il Comune non presenta l’elenco come esaustivo.

Refettorio e ascensore: che cosa prevedono i progetti

Alla Vittorino da Feltre il piano prevede l’adeguamento dei locali interrati e seminterrati e il trasferimento del refettorio e dei servizi collegati dal piano interrato al piano rialzato. L’obiettivo indicato dal Comune è adeguare gli spazi alle disposizioni normative e migliorarne l’utilizzo per la refezione scolastica.

Alla secondaria di primo grado Antonio Meucci di via Revel sono previsti un nuovo ascensore e altri interventi per eliminare le barriere architettoniche. Il progetto punta a rendere più accessibile l’edificio; il comunicato non dettaglia le altre opere. La pagina della Circoscrizione 1 sugli istituti comprensivi colloca la scuola in via Revel 8.

L’assessora Salerno ha presentato il pacchetto come parte del lavoro di cura e riqualificazione del patrimonio scolastico cittadino, richiamando gli obiettivi di sicurezza e accessibilità.

Dall’approvazione all’affidamento

Le procedure di affidamento sono il prossimo passaggio indicato dall’amministrazione per i quattro progetti. Il Comune non ha comunicato date di apertura o conclusione dei cantieri né eventuali modifiche temporanee alle attività scolastiche.