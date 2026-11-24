Al Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino prosegue la mobilitazione studentesca avviata la sera del 23 novembre, senza interrompere le lezioni. Gli occupanti contestano i rapporti tra l’ateneo e alcune aziende e chiedono controlli più stringenti sulla ricerca a duplice uso, civile e militare. Il direttore del dipartimento, Paolo Gambino, secondo quanto riportato dalla Stampa ha risposto che nessuno dei progetti in corso a Fisica riguarda sistemi d’arma o lo sviluppo di tecnologie a duplice uso.

Secondo la ricostruzione della Tgr Piemonte, alcune decine di studenti sono rimaste nella sede di via Pietro Giuria dopo la chiusura delle porte. Il 24 novembre i cancelli sono stati riaperti e le lezioni si sono svolte regolarmente: gli occupanti hanno definito la protesta parziale e annunciato iniziative nelle aule e l’apertura del dipartimento oltre l’orario consueto.

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La risposta del direttore sui progetti di ricerca

In una nota trasmessa tramite l’ateneo e riportata dalla Stampa, Gambino ha dichiarato che il dipartimento non riceve finanziamenti dall’industria bellica e svolge soprattutto ricerca fondamentale. Secondo il direttore, le risorse provenienti da imprese private rappresentano una parte limitata del totale.

Gambino ha aggiunto che gli accordi di ricerca più recenti limitano le applicazioni all’ambito civile e che un gruppo di lavoro del dipartimento esamina gli accordi con enti esterni prima della loro approvazione, valutando anche i possibili impieghi civili e militari dei risultati. La sua risposta riguarda le attività del Dipartimento di Fisica; le contestazioni degli studenti chiamano in causa anche i rapporti dell’ateneo.

Le richieste su ricerca, studio e lavoro

Nel comunicato, l’Assemblea di Fisica si dichiara contraria alla guerra, al riarmo e all’impiego delle conoscenze scientifiche in contesti bellici. Gli studenti contestano i rapporti dell’università con Leonardo, Thales Alenia Space e Telt, la società della Torino-Lione. Chiedono regole più stringenti per la ricerca a duplice uso, organismi di controllo con poteri effettivi e l’annullamento dell’accordo con Telt.

La protesta riguarda anche la precarietà nella ricerca, i tagli all’università e la carenza di aule e spazi per studiare. Tra le richieste figurano un corso di Etica della Fisica, lezioni registrate per chi lavora o è pendolare, maggiori tutele per il personale precario e un orario più ampio per la biblioteca. L’assemblea ha inoltre richiamato le ricadute ambientali della Torino-Lione e dei progetti di data center in città.

La mobilitazione e i prossimi passaggi

Fisica è il terzo polo universitario interessato dalla mobilitazione dopo il Campus Einaudi e Palazzo Nuovo. La Tgr riferisce che gli studenti intendono organizzare iniziative durante la settimana; gli occupanti hanno annunciato di voler proseguire finché le loro richieste non saranno accolte e attuate.

Secondo la ricostruzione della Stampa, la protesta ha interessato una sola aula, mentre le lezioni sono proseguite. La risposta di Gambino non indica decisioni sulle altre richieste relative a didattica, personale e spazi.