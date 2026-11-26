Il Governo propone di riportare i cittadini a eleggere direttamente presidenti e Consigli provinciali. Per la Città metropolitana di Torino, però, il via libera del Consiglio dei ministri non cambia subito le regole: il sindaco metropolitano resta quello del Comune capoluogo. Il ministro Roberto Calderoli ha prospettato il voto diretto anche per questa carica, ma la portata delle disposizioni sulle Città metropolitane resta da chiarire nel testo legislativo.

Il comunicato del Consiglio dei ministri, riprodotto da TC Notiziario, riferisce che il 25 novembre 2026 il Governo ha approvato un disegno di legge delega per rivedere il Testo unico degli enti locali. Non è una legge già operativa: la proposta dovrà essere esaminata dal Parlamento e, se la delega sarà approvata, il Governo potrà adottare i decreti legislativi previsti.

Perché Torino ha un assetto diverso

Dal 2015 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia sul territorio torinese. Non c’è quindi un presidente della Provincia di Torino da eleggere secondo il meccanismo annunciato per le Province.

La Città metropolitana ha tre organi: il sindaco, il Consiglio e la Conferenza metropolitana. Il sindaco del Comune capoluogo assume di diritto anche la carica metropolitana. Il Consiglio è invece eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio: è un’elezione di secondo grado, alla quale non partecipa direttamente l’intero corpo elettorale.

La distinzione conta per la rappresentanza. I residenti dei Comuni fuori Torino eleggono i propri amministratori comunali, ma non votano per il sindaco del capoluogo, dalla cui carica deriva attualmente quella metropolitana. La Conferenza riunisce il sindaco metropolitano e i sindaci dei Comuni del territorio e interviene, tra l’altro, sullo statuto e nel percorso di approvazione del bilancio.

Che cosa ha detto Calderoli sulle Città metropolitane

In un’intervista a Quotidiano Nazionale, Calderoli ha indicato l’elezione diretta del sindaco metropolitano come parte dell’intervento prospettato. Secondo il ministro, la carica potrebbe non coincidere più automaticamente con quella di sindaco del capoluogo.

Il comunicato del Governo descrive esplicitamente il voto per gli organi provinciali, ma non precisa il meccanismo per quelli metropolitani. La dichiarazione del ministro non equivale quindi a una nuova regola già in vigore: la portata delle disposizioni dovrà essere chiarita nel percorso legislativo.

La legge Delrio del 2014 già contempla la possibilità che lo statuto preveda l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio metropolitano, subordinandola però a condizioni e a un sistema elettorale da determinare con legge statale. L’assetto applicato oggi a Torino resta quello dell’attribuzione della carica al sindaco del capoluogo e dell’elezione indiretta del Consiglio.

Voto provinciale, funzioni e risorse

Per le Province, il progetto illustrato dal Governo prevede l’elezione contestuale del presidente e del Consiglio in un turno unico, con un premio di maggioranza. Prevede inoltre una Giunta provinciale. Sono criteri della riforma proposta, non le regole di una consultazione già convocata.

Il riordino riguarda anche le funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane: il comunicato parla del trasferimento agli enti di area vasta di funzioni esercitate su scala sovracomunale. Per Torino, gli eventuali effetti su competenze e servizi dipenderanno dal contenuto definitivo della legge e dei decreti attuativi.

Le associazioni degli enti locali collegano il tema del voto a quello delle risorse. Il presidente dell’Unione delle Province Enzo Lattuca e il vicepresidente di ALI Massimiliano Presciutti chiedono che alla riforma della rappresentanza si accompagnino funzioni e risorse adeguate, come riferisce ALI Autonomie Locali Italiane.

Il prossimo passaggio è l’esame parlamentare del disegno di legge. L’eventuale approvazione della delega e i successivi decreti serviranno a definire quali cambiamenti riguarderanno Torino e quando potranno produrre effetti.