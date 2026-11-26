Cronaca & Attualità
Piobesi, scontro sulla SP 142: un’auto finisce in acqua, due feriti
L’incidente è avvenuto nella mattinata del 26 novembre. Due persone sono state portate in ospedale; sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco.
Due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra auto avvenuto nella mattinata di giovedì 26 novembre a Piobesi Torinese. Una delle vetture è finita in acqua. Secondo la ricostruzione di TorinoSud, l’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 142 e i feriti sono stati trasportati in ospedale.
I soccorsi e i feriti
Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco, impegnate nei soccorsi e nella messa in sicurezza dei veicoli. Una delle persone coinvolte è stata portata al Cto di Torino, l’altra al San Luigi di Orbassano.
I vigili del fuoco hanno avviato verifiche nel corso d’acqua e nell’area circostante per escludere la presenza di altre persone coinvolte. Le cause e l’esatta dinamica dello scontro sono al vaglio dei carabinieri.
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