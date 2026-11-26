Due persone sono rimaste ferite in uno scontro tra auto avvenuto nella mattinata di giovedì 26 novembre a Piobesi Torinese. Una delle vetture è finita in acqua. Secondo la ricostruzione di TorinoSud, l’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 142 e i feriti sono stati trasportati in ospedale.

I soccorsi e i feriti

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco, impegnate nei soccorsi e nella messa in sicurezza dei veicoli. Una delle persone coinvolte è stata portata al Cto di Torino, l’altra al San Luigi di Orbassano.

I vigili del fuoco hanno avviato verifiche nel corso d’acqua e nell’area circostante per escludere la presenza di altre persone coinvolte. Le cause e l’esatta dinamica dello scontro sono al vaglio dei carabinieri.