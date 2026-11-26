A Torino il festival non finisce quando si accendono le luci in sala. Dal 26 al 30 novembre 2026, accanto al Torino Film Festival, si svolge la nona edizione del Torino Film Industry, il mercato dedicato a chi produce, distribuisce e programma cinema e audiovisivo. Il punto d’accesso per gli spettatori non accreditati è il Cinema Lux, in Galleria San Federico 33: cinque appuntamenti alle 19, con una quota di posti per il pubblico e registrazione obbligatoria. La disponibilità va verificata per ciascuna serata.

Le cinque serate al Cinema Lux

Giovedì 26 novembre: una selezione di quattro cortometraggi sostenuti dallo Short Film Fund di Film Commission Torino Piemonte, con registi e produttori in sala. A seguire Liberante, di Nicolas Molinero.

una selezione di quattro cortometraggi sostenuti dallo Short Film Fund di Film Commission Torino Piemonte, con registi e produttori in sala. A seguire Liberante, di Nicolas Molinero. Venerdì 27 novembre: prima edizione del Premio Roberto Leoni per la sceneggiatura di un’opera prima fantastica, con proiezione del film vincitore.

prima edizione del Premio Roberto Leoni per la sceneggiatura di un’opera prima fantastica, con proiezione del film vincitore. Sabato 28 novembre: anteprima italiana di These Violent Delights, lungometraggio di danza dello Scottish Ballet che rilegge Romeo e Giulietta.

anteprima italiana di These Violent Delights, lungometraggio di danza dello Scottish Ballet che rilegge Romeo e Giulietta. Domenica 29 novembre: il corto del laboratorio torinese di Tekla Taidelli, ispirato a Maya Angelou, con la regista e la troupe per le domande del pubblico.

il corto del laboratorio torinese di Tekla Taidelli, ispirato a Maya Angelou, con la regista e la troupe per le domande del pubblico. Lunedì 30 novembre: una selezione dei corti italiani in concorso a SIC@SIC, il programma della Settimana Internazionale della Critica.

I collegamenti per iscriversi sono separati: si trovano sotto ogni appuntamento nella pagina ufficiale delle proiezioni. Gli accreditati TFI hanno la priorità e la registrazione è necessaria anche per le serate aperte alla città. Conviene verificare il singolo appuntamento prima di partire.

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Due studi per capire che cosa resta sul territorio

Al Circolo dei lettori e delle lettrici, il programma inaugurale del 26 novembre affianca due analisi. IRES Piemonte valuta gli interventi del Piemonte Film TV Fund, lo strumento regionale di sostegno a cinema e audiovisivo; Fondazione Fitzcarraldo, nell’ambito dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, esamina il primo triennio del bando per valorizzare le sale. La distinzione conta: il primo studio riguarda le condizioni per produrre, il secondo quelle per far arrivare i film agli spettatori.

La distanza tra produzione e pubblico si vede anche nel mercato riservato ai professionisti. Il programma prevede la presentazione di 18 titoli piemontesi, tra film di finzione e documentari già passati da festival o presentati in anteprima nel corso del 2026, ai programmatori delle sale. È un’occasione per trovare spazio nella stagione 2027, non un annuncio di nuove uscite già confermate.

Che differenza c’è con il Torino Film Festival

Le due manifestazioni si svolgono in parallelo ma svolgono compiti diversi. Al Torino Film Festival il pubblico sceglie i film del cartellone. Al Torino Film Industry, durante il giorno, prevalgono gli incontri di lavoro, i laboratori e le presentazioni di progetti per chi ha un accredito. Le cinque serate del Lux sono il punto in cui la parte professionale incontra la città: permettono di vedere anche opere e formati che non sempre trovano spazio nella normale programmazione delle sale.