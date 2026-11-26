Per i lavoratori della Varroc di Cambiano c’è una possibilità in più sul tavolo, ma non ancora un accordo. Dopo l’incontro di mercoledì 25 novembre al Grattacielo della Regione Piemonte, le organizzazioni sindacali hanno riferito un’apertura alla cassa integrazione fino al 31 dicembre 2027. La proposta non cambia, per ora, il piano di chiusura dello stabilimento annunciato per l’inizio del 2027. Il confronto riguarda il modo in cui accompagnare il personale, non il ritiro della decisione industriale.

Che cosa è emerso dal confronto

Lo stabilimento di Cambiano produce fanali e sistemi di illuminazione per auto e moto. Secondo il resoconto di TGR Piemonte, la produzione sarà trasferita in Romania e in Vietnam e sono 67 gli operai in esubero. È il numero riferito per questa fase della vertenza, non il totale di tutti gli addetti occupati nello stabilimento.

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Le parti sindacali distinguono due punti. Sul primo, la cassa integrazione, hanno registrato una disponibilità a trattare sulla durata fino alla fine del 2027. Sul secondo, l’incentivo per chi lascia l’azienda, non considerano ancora raggiunta un’intesa. Per questo la data di dicembre 2027 non va letta come una scadenza già approvata: indica l’orizzonte della soluzione discussa al tavolo.

Per i lavoratori, due tutele diverse

La cassa integrazione serve a sostenere il reddito durante una sospensione o una riduzione del lavoro. Un eventuale incentivo all’uscita riguarda invece le condizioni economiche della cessazione del rapporto. L’apertura sull’ammortizzatore non definisce automaticamente il secondo punto né dice da quando e con quali modalità verrebbe attivato il sostegno.

L’obiettivo riportato dopo l’incontro è trovare un accordo entro Natale. Fino a quando non ci sarà un testo condiviso, restano aperte la decorrenza effettiva dell’intervento e le condizioni economiche individuali. Per le famiglie dei lavoratori saranno questi i dettagli a dire che cosa cambia davvero rispetto al piano di chiusura annunciato.