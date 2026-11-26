Due appuntamenti, a una settimana di distanza, raccontano due lati di Piero Gobetti. Venerdì 27 novembre il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano propone un incontro sulla formazione e sull’antifascismo dell’intellettuale torinese. Giovedì 3 e venerdì 4 dicembre la Fondazione Firpo torna invece sul suo mestiere di editore. Le iniziative fanno parte del programma per i cento anni dalla sua morte.

Il 27 novembre: l’incontro gratuito al Museo del Risorgimento

L’incontro si tiene dalle 15 alle 17 nella Sala Codici del Museo, in via Accademia delle Scienze 5. L’ingresso è gratuito e libero fino a esaurimento dei posti, come indica il programma del Museo del Risorgimento. Per chi vuole partecipare, il limite è quindi la disponibilità della sala.

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Pietro Polito, del Centro studi Piero Gobetti, coordina tre interventi: Cristina Cavallaro ricostruisce l’ambiente universitario in cui si formò Gobetti; Dario Delpero segue il rapporto con il Risorgimento; Silvia Cavicchioli affronta la sua vicenda antifascista. Le relazioni permettono di leggere insieme gli anni di studio del giovane torinese e la sua attività pubblica, senza partire soltanto dagli ultimi mesi della sua vita.

Il 3 e il 4 dicembre: Gobetti editore, da Prezzolini a Montale

Il convegno alla Fondazione Firpo si svolge in piazza Carlo Alberto 3. Giovedì 3 dicembre la sessione del mattino è dalle 9.30 alle 13; quella del pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Venerdì 4 dicembre i lavori vanno dalle 9.30 alle 13.30.

La prima giornata parte dal catalogo della casa editrice e dal rapporto con Giuseppe Prezzolini; il pomeriggio passa alla poesia e alla narrativa, con una relazione dedicata a Eugenio Montale. La seconda giornata affronta saggistica e critica letteraria, passando anche da Curzio Malaparte e dagli autori siciliani pubblicati da Gobetti. Chi intende seguire un intervento specifico trova sul sito del Centro studi la sequenza delle relazioni.

La mostra resta visitabile fino al 18 dicembre

Il centenario comprende anche Piero Gobetti e l’Università di Torino: tracce della formazione di un eroe silenzioso, la mostra documentaria allestita presso la Biblioteca Norberto Bobbio e l’Archivio storico dell’Università di Torino. Resta visitabile fino a venerdì 18 dicembre: è una terza occasione per approfondire la storia di Gobetti anche dopo le giornate di studio.