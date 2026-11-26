Il polo logistico Amazon di Orbassano dovrebbe entrare in funzione nei primi mesi del 2027, dopo l’attesa seguita alla conclusione dei lavori nel 2023. La prospettiva è stata indicata dai vertici dell’azienda e dalla sindaca Cinzia Maria Bosso, secondo la ricostruzione di TorinoCintura sull’apertura. Non è stata indicata una data precisa.

Per chi cerca lavoro restano da conoscere tempi e modalità delle selezioni. Nel progetto erano state prospettate circa 500 assunzioni: è una previsione precedente, non un numero di offerte attive né un bilancio di posti già creati.

Il sito e l’attesa dal 2023

Il complesso si trova tra strada da Stupinigi e via Agnelli. Ultimato nell’autunno del 2023, non era ancora entrato in funzione. L’indicazione dei primi mesi del 2027 dà quindi un orizzonte all’avvio, senza fissare il giorno dell’inaugurazione.

La struttura occupa un’area di circa 135 mila metri quadrati, dei quali 35 mila coperti, secondo la ricostruzione del progetto logistico, che riprende le dimensioni riportate dall’Eco del Chisone. La superficie complessiva comprende anche spazi non coperti: non coincide quindi con quella del solo magazzino.

Assunzioni: che cosa significa la stima di 500 posti

La cifra di circa 500 assunzioni compare già in una interrogazione parlamentare del 2023, come previsione riferita alla nuova struttura. Il documento testimonia che la stima circolava già allora, ma non conferma quante persone saranno effettivamente cercate all’avvio del polo.

La previsione iniziale, da sola, non indica neppure mansioni, requisiti o condizioni contrattuali. Per conoscere questi elementi serviranno le comunicazioni sulle singole posizioni.

Selezioni e candidature: i prossimi passaggi

Le selezioni sono attese a breve. Secondo quanto riportato da TorinoCintura, la sindaca ha assicurato che il Comune comunicherà tempi e modalità per presentare le candidature, insieme ai dettagli sulle posizioni e ai contatti. Non è stato indicato un calendario delle selezioni per il nuovo polo.

Amazon pubblica una pagina dedicata alle posizioni in logistica e magazzino in Italia, utile per seguire le opportunità dell’azienda. Gli annunci vanno verificati singolarmente: l’indicazione di Orbassano come località non basta, da sola, a stabilire che una posizione riguardi il nuovo polo.