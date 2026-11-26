Madaski riporta sul palco dell’Hiroshima Mon Amour di Torino il suo secondo album solista, Distorta Diagnostica, uscito nel 1996. Il concerto di giovedì 26 novembre mette insieme la band e un duetto per pianoforte e violino. Per chi vuole andare, la prima informazione da controllare è l’orario: la biglietteria ufficiale indica le 22, mentre la scheda del locale riporta le 21.

Madaski a Torino: orario e biglietti

La biglietteria ufficiale dell’Hiroshima Mon Amour indica giovedì 26 novembre alle 22, con prezzi online da 28,75 euro. Le 22 sono riportate anche da Radio RBE nell’intervista al musicista del 25 novembre. La scheda del locale indica invece le 21 e un prezzo di 25 euro. Le pagine non precisano se le 21 si riferiscano all’apertura delle porte: per chi non vuole rischiare di perdere l’inizio, conviene ricontrollare l’indicazione del locale prima di partire.

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L’indirizzo è via Carlo Bossoli 83, Torino. Il locale segnala l’ingresso dai 16 anni. Prezzo e disponibilità effettivi dei biglietti vanno verificati sul portale ufficiale.

Due atti, tra elettronica e musica da camera

Madaski ha annunciato a Radio RBE il ritorno di due musicisti del tour del 1996: Ruggero Ru Catania alle chitarre e Silvio Franco al basso. Con loro sono attesi Enrico Ninja Matta, batterista dei Subsonica, e il violinista Marco “Benz” Gentile. Nel primo atto, secondo il programma riportato da Billboard Italia, i brani di Distorta Diagnostica si alternano a quelli di Dance or Die. Nel secondo, Madaski e Gentile presentano 3 kleine Stücke für Klavier und Violine, un’anticipazione del nuovo progetto in duo.

Il contrasto fra le due parti è la ragione per cui non si tratta soltanto di un anniversario. Il disco del 1996, come ricorda la biografia ufficiale dell’artista, usava la distorsione digitale come elemento della composizione. Il concerto riparte da quel repertorio, poi cambia registro: dopo la band, lascia spazio al dialogo tra pianoforte e violino.