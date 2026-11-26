Meteo
Meteo Torino, nebbia venerdì 27 novembre: dove e quando è prevista
ARPA Piemonte prevede nebbie nelle ore più fredde, dalla sera di giovedì fino a sabato. Venerdì mattina visibilità ridotta possibile anche sul Torinese.
La nebbia torna in pianura dopo il passaggio della perturbazione. Da giovedì sera, 26 novembre, e soprattutto venerdì mattina, chi si sposta nel Torinese può incontrare tratti con visibilità ridotta. ARPA Piemonte segnala condizioni favorevoli alla formazione delle nebbie nelle ore più fredde fino a sabato 28. Il bollettino non indica un orario di inizio o di diradamento per ogni Comune.
Dove è segnalata la nebbia venerdì
La vigilanza di ARPA indica nebbia locale nell’area Pianura Torinese e Colline e in altri settori di pianura piemontesi. Non significa che la visibilità sarà ridotta allo stesso modo in città, nelle campagne e in collina. Il dato da tenere d’occhio per i normali spostamenti è la previsione locale, soprattutto se si parte presto e si attraversano più zone.
Il quadro meteo regionale segnala nebbie estese sulle pianure al mattino. Dove la nebbia si solleverà potranno restare nubi basse o irregolari, mentre in montagna è atteso più sole. La previsione segue le piogge residue e le schiarite di giovedì: per venerdì il tema principale per chi viaggia in pianura è la visibilità, non la pioggia del giorno precedente.
Per chi deve mettersi in viaggio
La mappa di vigilanza e quella di allerta rispondono a domande diverse. La prima segnala fenomeni come la nebbia; il livello verde indicato per la Pianura Torinese e le Colline nella mappa di allerta riguarda i rischi valutati, come quelli idraulici e idrogeologici, e non esclude una riduzione locale della visibilità. Prima di partire è utile consultare gli aggiornamenti e, nei tratti con nebbia, adeguare l’andatura e aumentare la distanza dal veicolo che precede.
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