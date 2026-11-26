Stellantis ha comunicato ai sindacati una nuova sospensione con cassa integrazione alle Carrozzerie di Mirafiori, a Torino, da martedì 1° a venerdì 4 dicembre 2026. Secondo quanto riferito dalla Fiom e riportato dall’ANSA nella ricostruzione della comunicazione aziendale, i rappresentanti sindacali non hanno firmato l’esame congiunto: il disaccordo riguarda la maturazione di ferie e permessi durante la sospensione.

La fermata arriva pochi giorni dopo la ripresa del 23 novembre, seguita a cinque settimane di cassa integrazione. Riguarda le Carrozzerie, non indistintamente tutte le attività di Mirafiori. Il numero degli addetti coinvolti non è stato precisato nei resoconti disponibili.

Perché ferie e permessi sono al centro del confronto

La cassa integrazione sostiene il reddito dei lavoratori interessati da una sospensione o riduzione dell’attività. L’Inps distingue diverse forme di integrazione salariale, in base alle condizioni e alle procedure applicabili.

La richiesta dei sindacati riguarda un aspetto distinto dal trattamento per le ore non lavorate: il riconoscimento della maturazione dei ratei di ferie e permessi durante la sospensione. Il confronto riguarda quindi l’accumulo di quote di tempo retribuito da utilizzare successivamente. Secondo la Fiom, il riconoscimento contribuirebbe ad attenuare gli effetti economici delle fermate ed era stato applicato negli ultimi anni; per la nuova sospensione, l’azienda non ha accolto la proposta.

Il disaccordo era emerso già per lo stop dal 9 al 13 novembre, quando nessuna organizzazione sindacale aveva firmato l’esame congiunto. In quella occasione, secondo i sindacati, il prolungarsi delle fermate rischiava di far superare ai dipendenti la metà delle giornate mensili non lavorate, con conseguenze sulla maturazione dei ratei. Per la sospensione di dicembre, l’effetto sulle singole posizioni dipenderà dalle condizioni applicabili.

Le cause contestate e i contratti in scadenza

Gianni Mannori, responsabile Fiom a Mirafiori, contesta la spiegazione delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti e attribuisce la mancanza di lavoro alle scarse vendite della Fiat 500 ibrida. È la valutazione del sindacato, non una causa accertata della nuova fermata. Mannori chiede l’arrivo di un nuovo modello e investimenti in una linea produttiva.

La Fiom segnala anche il rischio per circa 400 lavoratori somministrati delle Carrozzerie con contratti in scadenza a dicembre: il timore riguarda una possibile mancata conferma, non cessazioni già decise. Anche la Fim-Cisl ha richiamato l’incertezza sul lavoro tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Il periodo comunicato per la nuova cassa termina il 4 dicembre. Restano da chiarire la programmazione successiva, le condizioni sui ratei e le decisioni relative ai contratti in scadenza.