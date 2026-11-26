Cronaca & Attualità
Torino, il sottopasso Repubblica chiude dalle 23.30 per pulizia
Nella notte tra il 26 e il 27 novembre il sottopasso Repubblica resterà chiuso due ore per la pulizia meccanizzata. Ecco quando riapre.
Il sottopasso Repubblica, a Torino, sarà chiuso al traffico dalle 23.30 di giovedì 26 novembre all’1.30 di venerdì 27 novembre 2026. La chiusura di due ore serve a eseguire la pulizia meccanizzata.
L’orario della riapertura
Lo stop è annunciato sul portale cittadino Muoversi a Torino. La riapertura è prevista all’1.30, a fine intervento. L’avviso non indica un percorso alternativo: per chi si sposta di notte, la pagina dell’infomobilità riporta anche le altre modifiche alla viabilità.
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