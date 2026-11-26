Tre giorni per acquistare biglietti ridotti al Teatro Stabile di Torino. La promozione Black Friday parte a mezzanotte tra il 26 e il 27 novembre e termina alle 24 di domenica 29 novembre 2026. Il teatro annuncia 24 titoli della stagione 2026/27 in date selezionate, con biglietti da 7, 12, 15 o 17 euro. Agli acquisti online si aggiungono le commissioni.

Come acquistare i biglietti

La promozione vale in biglietteria, sul sito e nell’app del Teatro Stabile. Per chi acquista online o nell’app, l’organizzatore indica di scegliere la tariffa scontata durante l’acquisto. Il prezzo riguarda la singola recita, non tutte le date dello spettacolo. L’elenco e i collegamenti alle schede sono nella pagina ufficiale del Black Friday.

Alcuni spettacoli e date da controllare

Teatro Carignano: Incendi, dal 27 al 29 novembre, a 17 euro; I miei stupidi intenti, 16, 17 e 19 dicembre, a 12 euro; Se questo è un uomo, 19, 20 e 27 gennaio, a 17 euro.

Incendi, dal 27 al 29 novembre, a 17 euro; I miei stupidi intenti, 16, 17 e 19 dicembre, a 12 euro; Se questo è un uomo, 19, 20 e 27 gennaio, a 17 euro. Teatro Gobetti: Per sempre, 2, 4 e 5 dicembre, a 15 euro; Edipus, 3, 5 e 6 febbraio, a 12 euro.

Per sempre, 2, 4 e 5 dicembre, a 15 euro; Edipus, 3, 5 e 6 febbraio, a 12 euro. Fonderie Limone: Il taccuino di Trigorin, 28 e 29 novembre, nella sala piccola, a 7 euro.

Per alcune recite di maggio l’anno riportato nell’elenco promozionale non coincide con quello nelle schede di stagione. Per quelle date conviene verificare il calendario del singolo spettacolo e controllare, prima di pagare, che la tariffa ridotta compaia per la recita scelta.