La sanità piemontese ha registrato una spesa corrente di 10 miliardi e 305 milioni di euro nel 2025. Il dato è stato presentato dall’assessore regionale Federico Riboldi nell’informativa sui conti sanitari al Consiglio regionale del 26 novembre 2026. Riboldi ha difeso la crescita della spesa come scelta a sostegno della sanità pubblica; le opposizioni chiedono risposte sulle prospettive del disavanzo e sulle difficoltà dei servizi.

Per i cittadini di Torino e del resto del Piemonte, l’informativa apre un confronto sui conti e sulle scelte della Giunta, ma non introduce nuove modalità di accesso alle cure né istituisce nuovi servizi. Diverso è il percorso del disegno di legge regionale n. 174, anch’esso all’ordine del giorno e ancora da seguire nel suo iter.

Spesa corrente e disavanzo: due numeri diversi

Riboldi ha confrontato la spesa corrente del 2025 con gli 8,2 miliardi circa del 2016, indicando una crescita di circa il 25%. La spesa corrente complessiva non coincide con il disavanzo: quest’ultimo riguarda lo squilibrio tra costi e risorse disponibili. Un aumento della prima, da solo, non dice quanto sia il secondo né come venga coperto.

Il tema della copertura era già arrivato in Consiglio il 7 maggio 2026, quando l’Aula ha approvato una legge per reperire risorse destinate a coprire uno scostamento di 209 milioni di euro dovuto alla maggiore spesa sanitaria. Secondo il Consiglio, la manovra anticipava risorse da altri capitoli del bilancio regionale. La maggioranza l’aveva difesa come sostegno ai servizi; le opposizioni avevano contestato l’effetto sulle altre voci di spesa.

Il peso del personale e il confronto tra organici

Tra le componenti principali dell’aumento, Riboldi ha indicato i redditi da lavoro dipendente, passati secondo i dati esposti da circa 2,8 miliardi nel 2019 a circa 3,4 miliardi nel 2025, con un incremento di 616,3 milioni. L’assessore lo ha collegato sia ai rinnovi contrattuali sia al rafforzamento degli organici.

Per il personale, ha citato 54.543 unità all’inizio della prima Giunta Cirio e 59.177 al 30 settembre 2026: una differenza di 4.634 dipendenti. Il confronto misura la variazione tra due consistenze in momenti diversi; non equivale, da solo, al totale delle assunzioni effettuate nel periodo, perché non mostra separatamente entrate e uscite.

Riboldi ha contrapposto la linea della Giunta a quella della precedente amministrazione guidata da Sergio Chiamparino, sostenendo che una riduzione della spesa per personale e posti letto avrebbe indebolito il servizio. È la posizione politica dell’assessore nel confronto con le minoranze.

Le obiezioni delle opposizioni

La capogruppo del Partito democratico Gianna Pentenero e i consiglieri Domenico Rossi e Daniele Valle hanno contestato la ricostruzione dell’assessore e chiesto come la Giunta intenda affrontare il disavanzo e i rilievi sulla gestione. Nella replica riportata dopo l’informativa, hanno anche sostenuto che la Giunta Chiamparino, allora impegnata in un piano di rientro, avesse chiuso con un saldo positivo delle assunzioni a tempo indeterminato.

Il Movimento 5 Stelle ha criticato la programmazione regionale, richiamando le difficoltà di accesso alle cure e la situazione del personale. Per le opposizioni, il punto non è soltanto quante risorse siano state spese, ma anche se la programmazione riesca a rispondere ai bisogni e a mantenere sostenibili i conti.

Il disegno di legge 174 e i prossimi passaggi

La convocazione del Consiglio comprendeva, oltre all’informativa, il disegno di legge regionale n. 174 sulla sanità: sono due passaggi distinti. La banca dati del Consiglio indica il provvedimento come licenziato in commissione.

Il testo presentato prevede, tra l’altro, l’iscrizione di circa 23 milioni di euro nel bilancio 2026 per la copertura dello squilibrio sanitario, con uno spostamento compensativo di pari importo. Non si tratta di una misura da considerare operativa sulla base della sola presentazione: gli effetti dipendono dal testo eventualmente approvato e dalla sua entrata in vigore.