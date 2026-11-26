Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha chiesto al Gruppo Ferrovie dello Stato corse Frecciarossa più tarde tra Torino e Milano e una valutazione sulla rinegoziazione dei carnet per chi viaggia abitualmente. Le richieste sono state presentate all’amministratore delegato Gianpiero Strisciuglio durante un incontro a margine dell’assemblea nazionale ANCI a Verona.

Per i viaggiatori la richiesta non si traduce, per ora, in nuovi orari o tariffe: il resoconto della Città non riporta una risposta di FS né impegni operativi. Nel colloquio si è parlato anche della possibile valorizzazione delle aree ferroviarie torinesi.

La richiesta di corse in tarda serata

Lo Russo propone di ampliare l’offerta dell’alta velocità nelle ore successive alla cena, per agevolare sia gli spostamenti di lavoro sia quelli legati a eventi culturali, sportivi e di intrattenimento. Una corsa aggiuntiva offrirebbe un’opzione a chi oggi deve organizzarsi entro le partenze disponibili, ma il resoconto comunale non precisa quante corse siano state richieste, con quali fermate o da quale data.

La modifica dipenderebbe da una decisione del gruppo ferroviario e dalla definizione dei relativi orari. La richiesta del sindaco non equivale dunque all’annuncio di un nuovo servizio.

Separatamente, fino al 28 novembre 2026, alcuni collegamenti regionali tra Torino e Milano sono interessati da variazioni per lavori tra Vercelli e Novara: si tratta di modifiche temporanee, non delle corse ad alta velocità sollecitate da Lo Russo.

Carnet, che cosa è stato chiesto e come funziona lo Smart

Il secondo punto riguarda la spesa di pendolari e viaggiatori abituali. Il sindaco ha chiesto di valutare una rinegoziazione dei carnet per mantenerli e renderli più convenienti. «È altrettanto importante lavorare sul fronte delle tariffe, rendendo più convenienti i carnet», ha dichiarato Lo Russo. Il Comune non indica nuove condizioni economiche concordate con FS.

La questione ha un precedente. Trenitalia aveva previsto di eliminare il Carnet Smart dal 1° novembre 2026, poi aveva rivisto la decisione. Secondo quanto comunicato dal sindaco e riferito dalla Rai, una lettera dell’azienda alla Città confermava la prosecuzione della vendita oltre quella data per chi viaggia da Torino.

La guida di Trenitalia al Carnet Smart comprende la relazione Milano-Torino. Il carnet è nominativo e prevede dieci viaggi entro 30 giorni, nei due sensi, con partenze dal lunedì al venerdì sui Frecciarossa e Frecciargento previsti dall’offerta. Per acquistarlo serve CartaFreccia; ogni corsa va prenotata e effettuata entro la validità del carnet.

La formula è distinta dall’abbonamento mensile: può essere utile a chi non viaggia ogni giorno, ma i viaggi non utilizzati scadono al termine dei 30 giorni. La guida indica prezzi fissi diversi secondo la tratta e la classe; non specifica nella sezione consultata l’importo attuale per Torino-Milano.

Le aree ferroviarie e il piano regolatore

Nel colloquio si è discusso anche di una possibile strategia comune per valorizzare le aree torinesi di proprietà del Gruppo FS, in rapporto al nuovo piano regolatore. Il resoconto comunale non identifica singole aree né annuncia interventi concordati.

Secondo la Città, il passaggio del progetto definitivo in Giunta è previsto per il 1° dicembre 2026; seguirà l’ultima fase in Consiglio comunale, la cui conclusione è attesa tra fine gennaio e inizio febbraio 2027. Per i collegamenti, il prossimo passaggio sarebbe invece una decisione di FS sulle richieste presentate dal sindaco; tempi e contenuti di eventuali interventi restano da definire.