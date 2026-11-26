Hosam Abu Dan non ha potuto raggiungere il Torino Film Festival per presentare di persona Thirteen in Gaza. Il regista palestinese non è riuscito a raggiungere Torino per difficoltà legate ai permessi necessari al viaggio, nonostante i tentativi del festival: lo ha spiegato il direttore Giulio Base in un’intervista ad askanews.

Il film era in programma giovedì 26 novembre alle 22 al Cinema Massimo 1. Prima della proiezione era previsto un videomessaggio del regista, secondo il programma della giornata riportato da Torino Oggi.

I tentativi del festival e le parole di Base

Base ha riferito che il festival ha cercato di favorire il viaggio anche attraverso lettere diplomatiche, senza ottenere il risultato sperato. «Siamo davvero toccati, turbati, addolorati», ha detto il direttore, ribadendo la volontà della manifestazione di ospitare le voci degli artisti e difenderne la libertà di movimento.

Il film in concorso al Massimo

Thirteen in Gaza partecipa al concorso lungometraggi ed è il primo lungometraggio di finzione del regista. Al centro del film c’è Raghad, una tredicenne sfollata con il padre in un campo dopo un bombardamento: la ragazza affronta la crescita in un ambiente privo di intimità e servizi essenziali, mentre il padre cerca di garantire la loro sopravvivenza.