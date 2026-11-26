Fino a 40-50 centimetri di neve fresca sono caduti sui settori occidentali di confine delle Alpi piemontesi. Il vento ha però ridistribuito il manto, lasciando accumuli anche consistenti nelle conche e nei canaloni: è il quadro descritto da Arpa Piemonte nel riepilogo della nevicata del 26 novembre. L’agenzia invita alla prudenza chi frequenta la montagna.

Le precipitazioni sono iniziate nel pomeriggio di martedì 24 novembre e hanno interessato tutti i settori alpini piemontesi. Negli altri settori, rispetto a quelli occidentali di confine, Arpa indica accumuli di 20-40 centimetri; in molte zone la neve ha imbiancato anche quote di 700-800 metri. I valori si riferiscono ad aree montane ampie, non a ogni singola valle o località.

Il vento cambia la distribuzione della neve

La neve fresca, leggera in quota, è stata fortemente rimaneggiata dal vento. Secondo Arpa, vicino alle creste il manto può essere stato eroso fino al suolo, mentre nelle conche e nei canaloni si sono formati accumuli anche rilevanti, soprattutto nei settori di confine occidentali e settentrionali.

Per chi si muove sulle Alpi torinesi, la distribuzione irregolare è un elemento da considerare nella scelta dell’itinerario: le condizioni possono cambiare tra creste esposte e zone riparate.

Bollettino valanghe e allerta per Torino

Con la nevicata è ripresa l’emissione del bollettino valanghe per la stagione 2026-2027. Arpa indica che la previsione per venerdì 27 novembre è stata pubblicata il 26 novembre alle 17: il servizio regionale sul pericolo valanghe rimanda al bollettino da consultare per il settore e il giorno dell’escursione.

La valutazione del pericolo valanghe in montagna è distinta dall’allerta di protezione civile. Per Torino, nella zona Piem-L, il bollettino Arpa n. 343, emesso il 26 novembre e valido per il 26 e 27, indica livello verde per rischio idrogeologico, idraulico, temporali e neve, come riportato dal quadro pubblicato dal Comune. Il livello cittadino non descrive il pericolo sui singoli pendii alpini.

La vigilanza meteorologica regionale, emessa il 26 novembre alle 13, prevede inoltre condizioni favorevoli alla formazione di nebbie nelle ore più fredde in pianura fino a sabato 28 novembre. Prima di un’escursione resta necessario consultare gli aggiornamenti del bollettino valanghe per la zona interessata.