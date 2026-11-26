Una quota annua di 300 euro per rimborsare alcune spese o alimentare la previdenza complementare: è il nuovo welfare integrativo Wel.In, presentato da Regione Piemonte e Consiglio regionale per il personale. La presentazione della misura, diffusa dall’assessorato al Personale, indica il 1° dicembre 2026 come data di avvio della prima fase.

Non è un contributo aperto a tutte le famiglie piemontesi né un aumento automatico dello stipendio. Riguarda i dipendenti beneficiari, compreso il personale regionale che lavora a Torino, e si affianca agli strumenti di welfare già esistenti.

Chi può beneficiare della misura

Secondo quanto illustrato alla presentazione del 26 novembre al Grattacielo Piemonte, il programma riguarda il personale in servizio presso Giunta e Consiglio regionale, agenzie ed enti collegati, indicati con il riferimento all’APL, e il personale in distacco presso le province.

Sono compresi dipendenti del comparto e dirigenti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di almeno dodici mesi. L’assessore al Personale Gian Luca Vignale ha spiegato che il nuovo intervento si affianca ai benefici già disponibili per il personale.

Come usare la quota e quali spese sono ammesse

La misura è presentata come un rimborso netto annuo, esente da oneri fiscali e contributivi. In alternativa al rimborso, il dipendente può destinare la quota, tutta o in parte, al fondo di previdenza complementare Perseo Sirio.

Le richieste possono riguardare spese sostenute dal dipendente o dai familiari per istruzione e formazione, dall’asilo nido all’università, e per l’assistenza a familiari con più di 75 anni o non autosufficienti. Fra le voci indicate figurano anche mutui, affitti e utenze domestiche per l’abitazione principale, oltre al trasporto pubblico locale.

La gestione è prevista attraverso JOY, piattaforma accessibile via web e app. Il dipendente potrà caricare i giustificativi e ricevere il rimborso sul cedolino; è previsto anche un servizio di assistenza dedicato.

Che cosa accade alla quota non utilizzata

Alla presentazione è stato indicato che la quota è utilizzabile entro un anno dal riconoscimento e che le somme non rimborsate possono sommarsi a quelle dell’anno successivo. Negli esempi comunicati, chi non utilizza la prima quota dispone di 600 euro con quella successiva; chi riceve 150 euro di rimborso dispone invece di 450 euro.

Il riporto, quindi, permette di conservare almeno per l’anno successivo la parte non rimborsata. Le informazioni diffuse non precisano che cosa accada all’eventuale residuo oltre quel periodo né le scadenze esatte applicabili ai singoli beneficiari.

Dagli indirizzi regionali alla fase di avvio

Il provvedimento di indirizzo del 13 aprile riguardava il welfare del personale assegnato ai ruoli di Giunta e Consiglio per il triennio 2026-2028. Affidava a un gruppo di lavoro il compito di formulare una proposta di nuove misure, tenendo conto di quelle già esistenti e degli aspetti giuridici e contabili.

Il 26 ottobre la Giunta ha deliberato l’avvio del piano per il proprio personale nell’annualità 2026, come risulta dall’indice del Bollettino ufficiale regionale. La presentazione di Wel.In ha poi indicato il 1° dicembre per la prima fase di avvio; condizioni operative e scadenze restano determinanti per l’utilizzo effettivo della quota.