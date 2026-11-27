Luc Besson è stato ospite del 44° Torino Film Festival, dove gli è stata assegnata la Stella della Mole. In un incontro con la stampa il 26 novembre 2026, il regista ha raccontato il ruolo dell’immaginazione nella nascita di Il quinto elemento e ha commentato il riconoscimento, secondo il resoconto di Torino Oggi.

La cerimonia di consegna era in programma alle 22 dello stesso giorno al Cinema Romano 2, prima della proiezione di Dogman, film del 2023 diretto da Besson. L’appuntamento figurava anche nel programma degli eventi dedicati al cinema francese pubblicato dall’Institut français Italia.

Il taxi immaginato e Il quinto elemento

Besson ha ricordato che, a 14 o 15 anni, viveva lontano dalla città e desiderava andarsene. Aveva così immaginato un taxi che passava sotto casa per portarlo via: da quell’immagine, ha raccontato, aveva cominciato a scrivere Il quinto elemento.

«L’immaginazione è un muscolo», ha detto il regista, spiegando che allenarla permette di esplorare mondi che non esistono. Parlando della Stella della Mole, ha aggiunto di essere contento di ricevere un riconoscimento fuori dalla Francia, dove ha detto di non essere abituato a riceverne.

Il premio e la proiezione di Dogman

La Stella della Mole è un riconoscimento assegnato dal Museo Nazionale del Cinema e dal Torino Film Festival a protagonisti del cinema internazionale. La proiezione di Dogman, inserita nella sezione Zibaldone, era prevista dopo la cerimonia dedicata al regista.