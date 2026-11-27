Comicità, canzoni e racconti sono al centro di Banda Lanzoni, in scena venerdì 27 novembre 2026, al Teatro Q77 di Torino. Germano Lanzoni sarà sul palco con Gianluca Beltrame e Orazio Attanasio: l’appuntamento è alle 21.30 in corso Brescia 77, come indica la biglietteria del teatro.

Lo spettacolo immagina una banda di tre complici che condivide con il pubblico storie, musica e momenti comici. Beltrame è alla chitarra e Attanasio alla voce. La scheda di Turismo Torino indica le 23 come orario di conclusione.

Biglietti e tariffe ridotte

La biglietteria online indica posti unici non numerati: il biglietto intero costa 22 euro più 3,08 euro di commissioni; il ridotto costa 17 euro più 2,38 euro di commissioni. La riduzione è indicata per gli over 70, gli under 14 e le persone con disabilità.

I biglietti si acquistano online tramite la pagina della recita. Disponibilità e condizioni possono cambiare: è opportuno controllarle prima dell’acquisto.