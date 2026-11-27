Eventi & Cultura
Banda Lanzoni a Torino il 27 novembre: orario e biglietti al Q77
Germano Lanzoni, Gianluca Beltrame e Orazio Attanasio portano al Q77 uno spettacolo tra comicità, musica e racconti. Biglietti online da 17 euro più commissioni.
Comicità, canzoni e racconti sono al centro di Banda Lanzoni, in scena venerdì 27 novembre 2026, al Teatro Q77 di Torino. Germano Lanzoni sarà sul palco con Gianluca Beltrame e Orazio Attanasio: l’appuntamento è alle 21.30 in corso Brescia 77, come indica la biglietteria del teatro.
Lo spettacolo immagina una banda di tre complici che condivide con il pubblico storie, musica e momenti comici. Beltrame è alla chitarra e Attanasio alla voce. La scheda di Turismo Torino indica le 23 come orario di conclusione.
Biglietti e tariffe ridotte
La biglietteria online indica posti unici non numerati: il biglietto intero costa 22 euro più 3,08 euro di commissioni; il ridotto costa 17 euro più 2,38 euro di commissioni. La riduzione è indicata per gli over 70, gli under 14 e le persone con disabilità.
I biglietti si acquistano online tramite la pagina della recita. Disponibilità e condizioni possono cambiare: è opportuno controllarle prima dell’acquisto.
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