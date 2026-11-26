Tra il 2018 e il 2025 il Piemonte Film TV Fund ha sostenuto 84 produzioni di 55 imprese, associate a circa 66 milioni di euro di spesa diretta sul territorio a fronte di 19,92 milioni di contributi pubblici. È il quadro del rapporto di valutazione IRES Piemonte, presentato il 26 novembre 2026 al Torino Film Industry.

La cifra della spesa non è però interamente definitiva: per il ciclo 2023-2025 lo studio usa dichiarazioni preventive, mentre le rendicontazioni consuntive erano ancora in corso. Anche i dati sul lavoro richiedono una distinzione: i contratti rilevati nelle imprese beneficiarie e le stime economiche non sono un conteggio di nuovi posti permanenti.

La valutazione riguarda una filiera il cui principale polo regionale è Torino. L’incontro dedicato ai risultati si inseriva nel programma del Torino Film Industry, che comprende anche proiezioni aperte al pubblico.

Che cosa misura il rapporto tra contributi e spesa

Il fondo regionale concede contributi a fondo perduto alle produzioni che sostengono spese in Piemonte. La scheda della misura comprende tra i costi ammissibili personale dipendente, professionisti del cinema con partita IVA e fornitori di beni e servizi.

Il rapporto tra i due importi aggregati è di circa 3,3 euro di spesa locale per ogni euro di contributo. Non significa che ogni euro speso sia un guadagno per la Regione, né che l’intera somma sia stata spesa soltanto grazie al fondo: alcune produzioni avrebbero potuto lavorare in Piemonte anche senza l’aiuto.

Secondo gli operatori interpellati da IRES, il sostegno è particolarmente rilevante per le produzioni italiane di dimensioni medie e per quelle a basso budget; per le grandi produzioni internazionali contano anche la qualità delle location e dei servizi disponibili. Sono valutazioni degli intervistati, non una misura certa di ciò che sarebbe accaduto senza il contributo.

La produzione stimata e i limiti del modello

Per valutare anche gli effetti sulle altre attività economiche, IRES usa un modello che considera, oltre agli effetti diretti, quelli indiretti e indotti. La produzione complessiva associata alla spesa è stimata tra circa 70 e 104 milioni di euro.

Gli effetti indiretti riguardano la domanda rivolta ai fornitori; quelli indotti comprendono gli effetti della spesa dei redditi generati. L’intervallo non va sommato ai 66 milioni come se fosse un’ulteriore spesa distinta: è una stima complessiva costruita su ipotesi relative alle produzioni attratte o sostenute localmente.

Il modello misura impatti lordi e considera scenari alternativi, ma non dimostra con un confronto controfattuale quante attività non si sarebbero svolte senza il fondo. L’indagine qualitativa, inoltre, sottorappresenta i soggetti che non vi hanno avuto accesso.

I contratti delle imprese beneficiarie

Un’altra parte dello studio analizza le comunicazioni obbligatorie di lavoro delle imprese beneficiarie. Nel 2018-2025 risultano in Piemonte oltre 67.000 rapporti riferiti a circa 28.000 persone. Il perimetro è più ampio delle sole opere finanziate: comprende l’intera attività rilevata per quelle imprese, anche per produzioni non sostenute dal fondo, e non copre il lavoro autonomo.

Il numero dei rapporti non coincide con quello dei lavoratori: una persona può avere più contratti. IRES rileva che il 71% dei contratti considerati dura un solo giorno, un dato che aiuta a leggere la frammentazione del lavoro nel settore.

Il rapporto segnala anche quasi 800 unità di lavoro a tempo pieno equivalente osservate nelle imprese beneficiarie. È una misura del volume di lavoro, non un conteggio di nuove assunzioni o di posti permanenti attribuibili al fondo.

Le indicazioni per i prossimi interventi

Tra le difficoltà segnalate dagli operatori consultati figurano la gestione della liquidità e l’adeguamento dei parametri di costo ai rinnovi contrattuali. Il rapporto propone, tra l’altro, di valutare uno strumento di garanzia per facilitare le anticipazioni e di migliorare il collegamento tra rendicontazioni e singoli progetti. Sono indicazioni di ricerca, non misure già approvate.

Per valutare con maggiore precisione i risultati del ciclo più recente sarà importante completare le rendicontazioni. Le due sessioni del bando 2026 indicate dalla Regione si sono chiuse; il rapporto non annuncia una nuova apertura.