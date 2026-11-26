Un uomo di 64 anni è morto nello scontro tra una Fiat 500 e un carro attrezzi avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 26 novembre 2026 in strada del Villaretto, a Torino. Secondo la ricostruzione di Torino Oggi, la vittima viaggiava a bordo dell’auto.

I soccorsi e il bilancio degli altri coinvolti

Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118. Per il 64enne non c’è stato nulla da fare. Secondo Torino Oggi, nell’auto viaggiavano quattro persone e le altre tre sono rimaste illese.

Una prima ricostruzione di Quotidiano Piemontese riferisce invece che una seconda persona sarebbe rimasta ferita e segnala l’intervento della polizia locale di Torino. Il bilancio degli altri coinvolti resta quindi incerto.

La dinamica da chiarire

Le cause dello scontro non sono ancora chiare. Torino Oggi indica una possibile mancata precedenza come ipotesi iniziale, non come causa accertata. Le ricostruzioni disponibili riportano anche denominazioni diverse per l’incrocio in cui è avvenuto l’impatto.