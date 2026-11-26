Eteria Consorzio Stabile e Webuild sono prime nelle graduatorie dei due lotti per le opere civili della Metro 2 di Torino: Eteria per la tratta da Rebaudengo a piazzale Croce Rossa, Webuild per quella da Croce Rossa a Porta Nuova. Le classifiche non assegnano ancora i lavori: devono essere aperte le buste amministrative e svolte le verifiche sui requisiti delle imprese.

Le commissioni hanno concluso la valutazione il 26 novembre 2026. La comunicazione della Città di Torino sulle graduatorie indica per i due lotti un valore di circa un miliardo di euro, cui si aggiunge un’opzione da 450 milioni per proseguire da Porta Nuova al Politecnico.

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Le graduatorie e i passaggi prima dei contratti

Nel primo lotto Eteria precede, nell’ordine, Strabag, ICM, Impresa Pizzarotti e C.M.C. Ravenna. Nel secondo Webuild è davanti a Impresa Pizzarotti ed Eteria.

La prima posizione individua l’offerta in testa, ma non coincide con l’aggiudicazione formale. Secondo la comunicazione cittadina, dopo l’apertura della documentazione amministrativa e i controlli sui requisiti si procederà alle aggiudicazioni e alla firma dei contratti. Seguirà la progettazione esecutiva, prima dei grandi cantieri per stazioni e gallerie.

Il sindaco Stefano Lo Russo ha indicato l’inizio del 2027 come obiettivo per avviare questi cantieri, dopo i passaggi ancora necessari. Non è una data garantita.

Che cosa comprendono i due lotti

Il primo lotto attraversa soprattutto l’area dell’ex trincerone ferroviario, tra Rebaudengo e piazzale Croce Rossa. Comprende il capolinea Rebaudengo, il deposito, l’officina e la sala di controllo, oltre alle stazioni Giulio Cesare, San Giovanni Bosco e Corelli/Tabacchi. Il progetto prevede anche un nuovo boulevard lungo il trincerone.

Per questa tratta il Comune indica sia lo scavo tradizionale sia il metodo cut&cover, con scavo dall’alto e successiva copertura. Il secondo lotto raggiunge invece Porta Nuova passando sotto il centro: la galleria è prevista con una talpa meccanica, a circa 25-30 metri di profondità.

Le fermate previste nella seconda tratta sono Bologna, Novara, Verona, Mole/Giardini Reali, Carlo Alberto e Porta Nuova. Quest’ultima è progettata come nodo di interscambio con la Linea 1 e la ferrovia; a Rebaudengo è previsto l’interscambio con il Passante ferroviario.

Il prolungamento al Politecnico resta un’opzione

La documentazione di gara di Infra.To distingue, nel secondo lotto, la parte base Croce Rossa–Porta Nuova dalla parte opzionale Porta Nuova–Politecnico. I 450 milioni indicati per quest’ultima non vanno quindi sommati al miliardo presentando l’intero percorso come già affidato.

Lo Russo ha precisato che per completare il prolungamento sono attesi ulteriori finanziamenti. L’inserimento dell’opzione nella gara non equivale, da solo, alla decisione di realizzarla.

Le attività già avviate e i prossimi cantieri

Il 19 novembre sono iniziate sull’ex trincerone le attività preliminari annunciate dal Comune: prelievi di terreno, analisi ambientali e sfalcio della vegetazione. L’amministrazione prevede per questi interventi una durata complessiva di circa tre mesi.

Si tratta di lavori preparatori, distinti dalla costruzione di stazioni e gallerie oggetto dei due lotti. Per arrivare a quest’ultima fase restano da completare i controlli sulle imprese, le aggiudicazioni, i contratti e la progettazione esecutiva.