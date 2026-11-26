Le Acli presenteranno a Torino un nuovo approfondimento sul lavoro giovanile in Piemonte durante l’incontro «Non solo un posto», in programma lunedì 30 novembre 2026 a Valdocco. Il confronto riguarderà non solo l’accesso all’occupazione, ma anche retribuzioni, stabilità e possibilità di costruire un percorso autonomo.

Secondo il programma riportato da Torino Oggi, l’appuntamento si terrà dalle 9.45 alle 13, con ingresso da via Maria Ausiliatrice 32. È organizzato dalle Acli Piemonte e dalle Acli della Città metropolitana di Torino, in collaborazione con le Acli nazionali e Iref.

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Due ricerche per leggere la qualità del lavoro

La discussione partirà da due studi nazionali del 2026: Un’Italia stabilmente fragile, realizzato da Iref per le Acli sui dati del Caf Acli, e Un lavoro diverso, dedicato alla percezione del lavoro da parte dei giovani. Per il primo è annunciato un nuovo approfondimento sui dati piemontesi, i cui risultati saranno illustrati all’incontro.

Le ricerche guardano ad aspetti diversi. Il rapporto sui redditi dei lavoratori dipendenti analizza dati delle dichiarazioni fiscali raccolte dal Caf Acli; l’altra indagine rileva invece opinioni e aspettative sul lavoro. La prima può aiutare a leggere i percorsi di reddito, la seconda il modo in cui le persone valutano le proprie condizioni: i risultati non misurano quindi la stessa cosa.

Nella presentazione della ricerca sulle percezioni, Iref indica una rilevazione svolta tra giugno e luglio 2026 su 1.525 persone tra i 18 e i 34 anni attive nel mercato del lavoro. Tra le 1.492 che hanno valutato il rapporto tra impegno e ricompensa, il 57,4% ha dichiarato di sentire di dare al lavoro più di quanto riceve. Inoltre, il 54,9% del totale degli intervistati considera molto importanti la flessibilità e l’autonomia nella gestione del tempo e del luogo di lavoro.

Sono risultati dell’indagine nazionale, non misure della situazione piemontese. Per conoscere il quadro territoriale e il perimetro dell’analisi occorrerà attendere la presentazione dei nuovi dati.

Salari, autonomia e la parola ai giovani

Il confronto toccherà stabilità contrattuale, retribuzioni, accesso a una casa, conciliazione tra vita e lavoro, riconoscimento delle competenze e possibilità di crescita. Sono dimensioni distinte: avere un impiego, per esempio, non dice da solo quanto sia prevedibile il reddito o quanto spazio resti per la vita personale.

Massimo Candela, presidente delle Acli della Città metropolitana di Torino, invita a interrogarsi «sulla qualità del lavoro che offriamo alle nuove generazioni», oltre che sul numero delle persone occupate. Il programma prevede, dopo la presentazione delle ricerche, uno spazio per rappresentanti dei Giovani delle Acli di Torino e Cuneo, della Cooperativa Sociale Educazione Progetto e di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta.

Seguirà un confronto tra esponenti delle Acli, della Fondazione Compagnia di San Paolo e della politica regionale. Le informazioni diffuse sul programma non precisano eventuali costi o modalità di prenotazione. L’incontro sarà anche l’occasione per conoscere i risultati dell’approfondimento piemontese, ancora da presentare.