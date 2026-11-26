Luca Pettigiani è il nuovo segretario generale della Fiom di Torino. L’assemblea provinciale dei metalmeccanici Cgil lo ha eletto il 26 novembre 2026: succede a Edi Lazzi, che ha guidato la struttura per otto anni. Il nuovo segretario ha indicato le difficoltà dell’auto e dell’indotto tra le priorità, assicurando continuità nelle vertenze aperte.

Come riferisce ANSA nel resoconto dell’elezione, il cambio riguarda la guida provinciale del sindacato. Secondo Torino Oggi, Pettigiani ha ricevuto 54 voti favorevoli; sette sono stati i contrari e una la scheda bianca.

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Dalla Comau alla guida della Fiom torinese

Nato a Rivoli, Pettigiani ha lavorato come operaio in piccole aziende metalmeccaniche del Nord-Ovest torinese prima di essere assunto dalla Comau nel 1990. Nel 2005 è stato eletto nella rappresentanza sindacale unitaria dell’azienda.

Dal 2017 si è occupato per la Fiom dei territori a nord di Torino, dove sono presenti imprese dell’indotto automobilistico; dal 2022 era segretario organizzativo della struttura torinese.

Auto e indotto: continuità sulle vertenze

Il nuovo segretario considera l’auto una delle principali criticità del territorio. Nelle sue valutazioni rientrano sia le vertenze delle grandi aziende sia le difficoltà dei fornitori più piccoli. Pettigiani ha confermato la linea della precedente segreteria: «Lo spirito non cambia», ha dichiarato dopo l’elezione.

Ha indicato anche l’aerospazio come ambito a cui dedicare maggiore attenzione, avvertendo però che competenze e occupazione dell’auto non possono essere trasferite automaticamente in un altro settore. Secondo il segretario, alcune imprese si sono aperte ad altre attività grazie a competenze già presenti al loro interno; sono invece meno numerosi i casi di aziende che hanno cambiato radicalmente attività.

Per la filiera, cercare sbocchi in un nuovo comparto non equivale ad avere già acquisito commesse o riconvertito la produzione. La questione della diversificazione è emersa anche alla convention torinese sulla mobilità e la filiera ferroviaria: il bilancio dell’evento non quantifica contratti o posti di lavoro generati dagli incontri.

La cassa a Mirafiori e le possibili iniziative

Il passaggio alla guida della Fiom arriva mentre Stellantis ha comunicato il ricorso alla cassa integrazione alle Carrozzerie di Mirafiori dall’1 al 4 dicembre 2026. Secondo la Fiom, i rappresentanti sindacali non hanno firmato l’esame congiunto perché l’azienda non ha accolto le proposte sulla maturazione di ferie e permessi, pensate per attenuare la perdita salariale.

Pettigiani non ha escluso nuove iniziative rivendicative, anche in piazza o davanti alle sedi istituzionali, qualora necessarie. Non ha indicato una data né annunciato una mobilitazione già proclamata.