A Torino, i controlli della mattina del 23 novembre 2026 a Parco Sempione si sono conclusi con 31 persone identificate, una denuncia e 19 ordini di allontanamento dalla zona a vigilanza rafforzata. È il bilancio riportato nel resoconto dell’intervento a Barriera di Milano.

La persona denunciata è accusata di aver violato un ordine di espulsione dal territorio nazionale. Durante l’operazione, Amiat ha rimosso rifiuti e masserizie accumulati nell’area verde.

Il bilancio della mattinata

Secondo il resoconto, 24 delle persone identificate nel parco avevano precedenti di polizia: un dato che non equivale a una condanna. I 19 ordini di allontanamento sono stati emessi nei confronti di persone che stazionavano nell’area, in applicazione dell’ordinanza prefettizia.

Ai controlli, disposti con un’ordinanza del Questore, hanno partecipato Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia locale. L’intervento ha interessato anche le ex Piscine Sempione, via Gottardo e le strade vicine.

Le regole per le zone a vigilanza rafforzata

Barriera di Milano è tra le aree torinesi interessate dalle misure di vigilanza rafforzata. La Prefettura di Torino spiega che l’ordine di allontanamento ha efficacia per 48 ore dall’accertamento. In caso di reiterazione e pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre un divieto di accesso, il cosiddetto Dacur. Il bilancio del 23 novembre non indica l’adozione di quest’ultima misura.

I servizi nell’area Sempione

I controlli disposti dalla Questura erano programmati per l’intera settimana. In un distinto servizio dei Carabinieri nell’area Sempione, riportato da Civico20 sulla base delle informazioni dell’Arma, sono state sequestrate sostanze stupefacenti e due persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori. L’Arma ha annunciato la prosecuzione dei propri controlli nei giorni successivi.