Il Comune di Torino sta preparando i criteri per i futuri bandi di concessione dei posteggi del commercio su area pubblica. Dopo l’incontro del 24 novembre 2026 con le associazioni di categoria, il confronto riprenderà il 4 dicembre: per gli operatori restano da conoscere le scelte locali sui punteggi e i contenuti delle prossime procedure.

La consultazione non è un bando. Nel resoconto dell’incontro, la Città riferisce di aver raccolto osservazioni e proposte, senza indicare l’elenco dei posteggi interessati, le date di pubblicazione o i termini di domanda delle procedure in preparazione.

Quali punteggi sono già previsti

Il confronto torinese si svolge entro il quadro delle linee guida nazionali sulle concessioni, adottate con decreto ministeriale il 5 giugno 2026. Per i posteggi messi a gara nei mercati, il documento prevede procedure selettive e concessioni della durata di dieci anni.

La valutazione può arrivare a 100 punti. Fino a 60 riguardano criteri legati alla stabilità occupazionale, all’esperienza dell’impresa e al requisito di microimpresa. Tra le premialità previste figurano fino a 35 punti per l’anzianità nell’esercizio dell’impresa e 15 punti per chi è titolare della concessione del posteggio al momento della domanda.

Gli altri 40 punti riguardano criteri integrativi. Fra questi figurano le giornate di lavoro in spunta, cioè l’utilizzo temporaneo di posteggi liberi nel giorno di mercato, e aspetti dell’offerta o del servizio, come l’impegno alla consegna a domicilio.

Le linee guida consentono ai Comuni di prevedere criteri ulteriori, legati alla qualità dell’offerta o del servizio, per un massimo complessivo di cinque punti; in alternativa, possono distribuire quel punteggio fra alcuni criteri integrativi già indicati. Non è quindi l’intero sistema nazionale a essere ancora da definire: il confronto a Torino riguarda in particolare l’attribuzione del punteggio rimesso alla valutazione comunale.

La scelta inciderà sul peso dei diversi elementi nella valutazione delle candidature. Il resoconto comunale non precisa quali proposte siano state avanzate dalle singole associazioni né quali saranno accolte.

Le associazioni e il prossimo passaggio

All’incontro nella sede del Dipartimento Commercio, in via Meucci 4, hanno partecipato FIVA Confcommercio, ANVA Confesercenti, UBAT, Coldiretti e ANA UGL Piemonte. Il nuovo appuntamento del 4 dicembre sarà dedicato allo stesso tema e agli approfondimenti sui criteri da adottare.

La preparazione dei futuri bandi va distinta dalle altre procedure comunali. Torino aveva già pubblicato un bando per 19 posteggi isolati destinati alla vendita di fiori, con termine per le domande il 26 ottobre 2026: è una procedura diversa da quelle oggetto del confronto sui criteri futuri.

Per conoscere i posteggi interessati, i requisiti applicabili e le scadenze delle nuove selezioni occorrerà attendere i relativi avvisi. La scheda comunale sull’avvio dell’attività con posteggio distingue l’assegnazione tramite bando dalla successiva pratica di avvio: per quest’ultima indica la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività sul portale Impresainungiorno.