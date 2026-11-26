Si conclude venerdì 27 novembre 2026 al Dorado di Torino Mestieropoli, il salone gratuito in cui le classi di terza media possono conoscere 17 ambiti professionali attraverso laboratori e incontri con i formatori. La visita aiuta a orientarsi nella scelta dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, o IeFP, per l’anno 2027/2028.

La manifestazione, organizzata dai centri di formazione professionale torinesi, è rivolta ad allievi e insegnanti delle scuole medie. La sede è in lungo Dora Firenze 37, con ingresso da via Ancona 3; l’orario generale indicato da Torino Giovani è dalle 9 alle 14.

Turni e prenotazione per le classi

Per il 27 novembre sono previsti tre turni: 9-10.30, 10.30-12 e 12-13.30. I docenti possono iscrivere la classe attraverso il modulo di prenotazione, indicando i dati dell’istituto e del referente e il numero dei partecipanti accompagnati.

I posti sono limitati e la disponibilità va controllata nel modulo. Per informazioni o richieste specifiche è possibile scrivere a info@mestieropoli.it. Le informazioni disponibili non precisano se le famiglie possano visitare il salone autonomamente.

Quali mestieri si possono conoscere

I laboratori presentano abbigliamento, acconciatura, autoriparazioni, carrozzeria, edilizia, estetica, falegnameria, grafica, impianti elettrici, informatica, meccanica industriale, oreficeria, ristorazione, sala e bar, saldatura, segreteria amministrativa e termoidraulica.

Le attività sono guidate da formatori dei settori interessati. Gli studenti possono anche chiedere informazioni sui centri di formazione professionale torinesi, sui titoli conseguibili e sulle possibilità di proseguire gli studi o inserirsi nel lavoro. Il salone è un’occasione di orientamento, non un’offerta di impiego.

Come funzionano i percorsi IeFP

Come spiega la Regione Piemonte nella scheda sui corsi per giovani, i percorsi IeFP affiancano alla formazione culturale di base attività pratiche e laboratori. Sono previsti anche periodi di esperienza presso le imprese, con modalità che variano a seconda del percorso.

Dopo la scuola media, un percorso triennale può portare, superato l’esame finale, a una qualifica professionale. Esistono anche percorsi quadriennali per il diploma professionale e, dopo la qualifica, percorsi di quarto anno: confrontare durata e titolo finale aiuta a scegliere il corso più adatto.

A Mestieropoli viene presentata l’offerta formativa per il 2027/2028. Gli organizzatori indicano gennaio 2027 come periodo previsto per le iscrizioni online; la Regione precisa che le scadenze sono definite ogni anno. La prenotazione della visita al salone è distinta dall’iscrizione a un percorso formativo.