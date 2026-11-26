Economia & Lavoro
Mestieropoli a Torino, il 27 novembre l’ultima giornata di laboratori per le terze medie
Al Dorado le classi possono conoscere 17 ambiti professionali e i percorsi IeFP 2027/2028. La visita è gratuita e richiede la prenotazione online.
Si conclude venerdì 27 novembre 2026 al Dorado di Torino Mestieropoli, il salone gratuito in cui le classi di terza media possono conoscere 17 ambiti professionali attraverso laboratori e incontri con i formatori. La visita aiuta a orientarsi nella scelta dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, o IeFP, per l’anno 2027/2028.
La manifestazione, organizzata dai centri di formazione professionale torinesi, è rivolta ad allievi e insegnanti delle scuole medie. La sede è in lungo Dora Firenze 37, con ingresso da via Ancona 3; l’orario generale indicato da Torino Giovani è dalle 9 alle 14.
Turni e prenotazione per le classi
Per il 27 novembre sono previsti tre turni: 9-10.30, 10.30-12 e 12-13.30. I docenti possono iscrivere la classe attraverso il modulo di prenotazione, indicando i dati dell’istituto e del referente e il numero dei partecipanti accompagnati.
I posti sono limitati e la disponibilità va controllata nel modulo. Per informazioni o richieste specifiche è possibile scrivere a info@mestieropoli.it. Le informazioni disponibili non precisano se le famiglie possano visitare il salone autonomamente.
Quali mestieri si possono conoscere
I laboratori presentano abbigliamento, acconciatura, autoriparazioni, carrozzeria, edilizia, estetica, falegnameria, grafica, impianti elettrici, informatica, meccanica industriale, oreficeria, ristorazione, sala e bar, saldatura, segreteria amministrativa e termoidraulica.
Le attività sono guidate da formatori dei settori interessati. Gli studenti possono anche chiedere informazioni sui centri di formazione professionale torinesi, sui titoli conseguibili e sulle possibilità di proseguire gli studi o inserirsi nel lavoro. Il salone è un’occasione di orientamento, non un’offerta di impiego.
Come funzionano i percorsi IeFP
Come spiega la Regione Piemonte nella scheda sui corsi per giovani, i percorsi IeFP affiancano alla formazione culturale di base attività pratiche e laboratori. Sono previsti anche periodi di esperienza presso le imprese, con modalità che variano a seconda del percorso.
Dopo la scuola media, un percorso triennale può portare, superato l’esame finale, a una qualifica professionale. Esistono anche percorsi quadriennali per il diploma professionale e, dopo la qualifica, percorsi di quarto anno: confrontare durata e titolo finale aiuta a scegliere il corso più adatto.
A Mestieropoli viene presentata l’offerta formativa per il 2027/2028. Gli organizzatori indicano gennaio 2027 come periodo previsto per le iscrizioni online; la Regione precisa che le scadenze sono definite ogni anno. La prenotazione della visita al salone è distinta dall’iscrizione a un percorso formativo.
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