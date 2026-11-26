La Corte d’Appello di Torino ha confermato il 25 novembre 2026 la condanna a due anni di carcere per Alì Said, noto come Don Alì, nel procedimento nato dalla vicenda dell’insegnante aggredito a Barriera di Milano. La decisione è di secondo grado. Secondo il resoconto della decisione, i giudici hanno respinto la richiesta della difesa di una nuova perizia psichiatrica e confermato la provvisionale di 5.000 euro a favore del docente.

L’aggressione fuori dalla scuola

La vicenda riguarda un episodio avvenuto nel 2025 all’uscita dalla scuola elementare delle Immacolatine, in via Vestignè. L’insegnante fu affrontato in strada e la scena venne ripresa e diffusa sui social.

Nelle motivazioni della condanna di primo grado riportate dalla Tgr Piemonte, i giudici hanno ritenuto infondate le accuse rivolte al maestro e individuato nella ricerca di visibilità sui social il motivo dell’aggressione. La Tgr riferisce che la condanna di primo grado riguardava stalking e diffamazione.

La perizia e la provvisionale

La richiesta di sottoporre Said a una nuova perizia psichiatrica era stata avanzata dall’avvocata Federica Galante. La Corte non l’ha accolta e ha lasciato invariata la pena di primo grado.

È stata confermata anche la provvisionale di 5.000 euro in favore dell’insegnante: una somma riconosciuta nel procedimento, distinta dalla quantificazione definitiva di tutti i danni. I due coimputati non avevano presentato appello e le loro posizioni non erano oggetto della decisione.