Ardian Ismajli è stato operato alla mano destra dopo l’infortunio riportato in Napoli-Torino. Il Torino ha comunicato che l’intervento al quarto metacarpo è riuscito e che la prognosi sarà definita in base all’evoluzione clinica. Per il difensore resta quindi da stabilire la durata dell’assenza.

Secondo Tuttomercatoweb, gli esami hanno evidenziato anche una distrazione di basso grado agli adduttori della coscia sinistra. Ismajli era uscito nel secondo tempo della partita persa dal Torino a Napoli il 21 novembre.

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L’intervento alla mano

Il club ha annunciato l’operazione il 24 novembre: si è trattato di un’osteosintesi, eseguita dalla dottoressa Sara Lea al centro di chirurgia della mano Humanitas di Torino, alla presenza del medico sociale Corrado Bertolo. Il comunicato non indica una data di rientro e non riporta dettagli sulla lesione muscolare.

Le stime sull’assenza e la prossima partita

Prima dell’annuncio dell’intervento, Tuttosport prospettava uno stop di tre o quattro partite, mentre Tuttomercatoweb indicava una possibile assenza di 25 giorni. Sono stime espresse in unità diverse, non scadenze comunicate dal club.

Il prossimo impegno del Torino è la gara interna contro la Lazio del 28 novembre alle 18. L’evoluzione clinica e le successive convocazioni chiariranno quando il difensore potrà tornare a disposizione.