Il Torino ha perso 1-0 contro il Napoli al Maradona sabato 21 novembre 2026. A decidere la partita della dodicesima giornata di Serie A è stato Scott McTominay, a segno al 73’ con un tiro da fuori area, come riporta la cronaca ufficiale della Lega Serie A.

Per i granata è la terza sconfitta nelle ultime quattro gare di campionato, nelle quali hanno raccolto un punto.

La traversa di Mandragora e le parate di Perri

Nel primo tempo il Torino è andato vicino al vantaggio con una conclusione di Mandragora dal limite, finita sulla traversa. Nella ripresa anche Milinković-Savić ha respinto una punizione del centrocampista granata.

Dall’altra parte Perri si è opposto ai tentativi del Napoli, intervenendo anche su Politano e Højlund. Al 73’ il portiere granata è stato superato dal destro rasoterra di McTominay.

Il finale e la prossima partita con la Lazio

Il Torino ha cercato il pareggio anche con Zapata, entrato al posto di Simeone. Nel recupero Perri ha evitato il raddoppio su una conclusione di Lang.

Il prossimo impegno dei granata sarà in casa contro la Lazio: il calendario del Torino FC fissa la partita per sabato 28 novembre alle 18.