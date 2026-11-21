Il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha ribadito la propria contrarietà al progetto della moschea nell’area delle ex Fonderie Nebiolo, a Torino, intervenendo sabato 21 novembre 2026 al congresso regionale di Forza Italia. «La terza moschea d’Europa a Torino non la facciamo. Non la vogliamo», ha detto, secondo il servizio sul congresso al Lingotto. La dichiarazione è stata accolta da applausi.

Il Comune ha già rilasciato il permesso di costruire, come annunciato in ottobre dalla Confederazione islamica italiana, promotrice dell’intervento. Le cronache dell’intervento di Cirio non riportano l’annuncio di nuovi provvedimenti o modifiche all’iter.

Il progetto e le ragioni del no

Il progetto riguarda la riqualificazione del complesso di via Bologna e comprende, oltre alla sala di preghiera, uno studentato universitario, una biblioteca e spazi culturali e formativi. Nell’annuncio del permesso, la Confederazione aveva indicato che circa l’80% degli spazi sarebbe stato destinato a funzioni diverse dal culto.

Al congresso, Cirio ha richiamato la libertà religiosa e ha contestato la destinazione di gran parte degli spazi ad attività diverse dalla preghiera, oltre al finanziamento da parte del Marocco. Ha definito il progetto la «terza moschea d’Europa», senza precisare nella dichiarazione i criteri del confronto.

Il nodo della bonifica

Il sito è interessato da un procedimento ambientale. Il 14 maggio 2026 il Comune ha approvato un progetto operativo di messa in sicurezza permanente, come ricostruisce un’interpellanza presentata il 5 novembre in Consiglio comunale.

Resta controverso l’effetto del monitoraggio quinquennale sui tempi del cantiere: alcuni esponenti della Lega sostengono che i lavori non possano iniziare prima del 2032-2033; la Confederazione ritiene invece che il monitoraggio non impedisca l’avvio delle opere edilizie. L’interpellanza chiede alla giunta di chiarire le prescrizioni, l’efficacia del permesso e le condizioni necessarie per aprire il cantiere.

In ottobre la Confederazione indicava come obiettivo l’avvio dei lavori entro la fine del 2026. La data resta una previsione: i tempi effettivi dipendono anche dal chiarimento sulle prescrizioni ambientali.