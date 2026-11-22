La Juventus ha convocato 22 giocatori per la partita contro il Venezia, in programma domenica 22 novembre 2026 alle 12.30 all’Allianz Stadium. Nell’elenco pubblicato dal club ci sono Andrea Cambiaso e Zeki Çelik; non compaiono Pierre Kalulu e Nico González. La gara è valida per la dodicesima giornata di Serie A.

I rientri e le assenze

Cambiaso e Çelik sono tornati ad allenarsi con il gruppo dopo il lavoro personalizzato dei giorni precedenti, secondo quanto riferito da Sky Sport. Entrambi figurano tra i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida.

Alla vigilia, nella conferenza stampa riportata dalla Juventus, il tecnico aveva confermato le due assenze: «Oltre ai lungodegenti, domani non ci saranno Kalulu e Nico Gonzalez».

La lista completa della Juventus

Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Conceição, Koopmeiners, Kolo Muani, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Cambiaso, McKennie, Pinsoglio, Rugani, Vicario, Lucumí, Woltemade, Sarr, Cabal e Neto.

Il calcio d’inizio contro il Venezia è fissato per le 12.30 all’Allianz Stadium.