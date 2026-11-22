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Juventus-Venezia, i convocati: ci sono Cambiaso e Çelik, fuori Kalulu e Nico González
Nella lista di Spalletti per la gara all’Allianz Stadium figurano 22 giocatori. Il tecnico ha confermato le assenze di Kalulu e Nico González.
La Juventus ha convocato 22 giocatori per la partita contro il Venezia, in programma domenica 22 novembre 2026 alle 12.30 all’Allianz Stadium. Nell’elenco pubblicato dal club ci sono Andrea Cambiaso e Zeki Çelik; non compaiono Pierre Kalulu e Nico González. La gara è valida per la dodicesima giornata di Serie A.
I rientri e le assenze
Cambiaso e Çelik sono tornati ad allenarsi con il gruppo dopo il lavoro personalizzato dei giorni precedenti, secondo quanto riferito da Sky Sport. Entrambi figurano tra i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida.
Alla vigilia, nella conferenza stampa riportata dalla Juventus, il tecnico aveva confermato le due assenze: «Oltre ai lungodegenti, domani non ci saranno Kalulu e Nico Gonzalez».
La lista completa della Juventus
Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Conceição, Koopmeiners, Kolo Muani, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Cambiaso, McKennie, Pinsoglio, Rugani, Vicario, Lucumí, Woltemade, Sarr, Cabal e Neto.
Il calcio d’inizio contro il Venezia è fissato per le 12.30 all’Allianz Stadium.
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