TORINO – Un dipendente del Manhattan Pub di Torino è stato fermato per l’omicidio del titolare Francesco Zangari, 66 anni. Il corpo di Zangari è stato trovato venerdì 20 novembre 2026 nel cortile condominiale sul retro del locale, in via Giachino. Il fermo, disposto dalla Procura ed eseguito dalla Squadra mobile, riguarda l’ipotesi di omicidio pluriaggravato. La responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel procedimento.

La ricostruzione e l’allarme

Secondo gli investigatori, alcune ore prima del ritrovamento Zangari era rimasto nel pub con il dipendente. Tra i due sarebbe nata una discussione, degenerata in una colluttazione proseguita nel cortile: il titolare sarebbe caduto a terra e sarebbe stato colpito con calci e pugni.

L’allarme è scattato intorno alle 10 del mattino, dopo una segnalazione al 112. Sul posto sono intervenute le volanti, la Squadra mobile e la polizia scientifica. Il medico legale ha riscontrato politraumi compatibili con una morte violenta. Secondo la Tgr Piemonte, le immagini delle telecamere di sorveglianza avrebbero contribuito all’identificazione del sospettato.

Le indagini e la convalida del fermo

Il dipendente è stato rintracciato nelle vicinanze del locale, accompagnato in Questura e trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno. Le ragioni dell’aggressione restano da chiarire. La Stampa riferisce che gli investigatori stanno valutando l’ipotesi di una lite legata a pagamenti non corrisposti: si tratta di una pista d’indagine, non di un movente accertato.

Secondo il resoconto dell’udienza di convalida pubblicato dalla Stampa il 22 novembre, D.L. si è avvalso della facoltà di non rispondere e il giudice si è riservato la decisione. Il fermo e l’accusa non equivalgono a una condanna.

Il Manhattan Pub e il ricordo di Zangari

Il Manhattan Pub, nel quartiere Borgo Vittoria, è legato da decenni alla musica dal vivo e alla scena underground torinese. Dopo la notizia della morte di Zangari, sulla serranda del locale è stato affisso un messaggio di lutto e sono stati lasciati fiori.