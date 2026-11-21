Il giardino tra via Ternengo e via Tollegno, a Barriera di Milano, è stato inaugurato sabato 21 novembre 2026 con il nome di don Natale Fisanotti, fondatore e primo parroco di Gesù Operaio. Come riferisce il resoconto della Città di Torino, alla cerimonia è seguita la scopertura della targa nello spazio verde, di fronte alla chiesa.

La dedica ricorda il legame del sacerdote con la comunità operaia del quartiere e con le famiglie arrivate a Torino nel dopoguerra. L’assegnazione del nome era stata approvata dalla Giunta comunale il 9 aprile 2024.

La cerimonia e la raccolta firme

L’iniziativa si è aperta nel salone parrocchiale di Gesù Operaio, sotto la presidenza di Maria Grazia Grippo, presidente del Consiglio comunale e della Commissione toponomastica. Il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, ha ricordato che il percorso era iniziato nel 2022 con il lavoro dell’associazione Presenza Solidale e la collaborazione istituzionale di Grippo.

Presenza Solidale, impegnata nel quartiere per i diritti delle persone anziane, ha raccolto oltre 800 firme a sostegno della dedica. Il presidente dell’associazione, Agostino Vitagliani, ha detto che con l’intitolazione si è realizzato un sogno e ha ricordato la capacità del sacerdote di ascoltare le persone.

Valeria Sala, rappresentante della parrocchia, ha ripercorso la vita di don Fisanotti, che guidò la comunità per 34 anni. È intervenuto anche l’attuale parroco, don Nicholas Muthoka. Alla scopertura della targa sono seguiti l’Inno nazionale e i canti eseguiti dal Coro Alpette.

Don Fisanotti e la comunità di Gesù Operaio

Nato a Torino nel 1917 e morto nel 1984, Fisanotti ricevette l’ordinazione nel 1940 nella basilica di Maria Ausiliatrice. Promosse la fondazione di Gesù Operaio: nel novembre 1950 fu aperto al culto un primo salone e il 1° luglio 1951 la parrocchia venne istituita ufficialmente.

La comunità divenne un punto di riferimento per le famiglie operaie della zona. Nel secondo dopoguerra e negli anni del boom economico, il sacerdote contribuì a creare una rete di accoglienza per le famiglie provenienti dal Sud Italia, trasferitesi a Torino per lavorare nelle fabbriche.

Con l’aumento dei residenti, tra il 1963 e il 1967 fu costruito il complesso parrocchiale di via Ruggero Leoncavallo, su progetto dell’ingegnere Felice Bardelli. Oltre alla chiesa, comprendeva la casa parrocchiale, la scuola dell’infanzia, i campi sportivi e l’oratorio.