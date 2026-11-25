La Reale Mutua Basket Torino ha battuto la ProValue Juvecaserta 2021 72-66 martedì 24 novembre al Pala Gianni Asti, nel recupero della quinta giornata di Serie A2. È la settima vittoria in undici gare per la squadra di Paolo Moretti, che aveva perso contro Rimini tre giorni prima. La rimonta di Caserta nell’ultimo quarto ha riportato il margine a quattro punti prima della tripla con cui Terry Allen ha interrotto il parziale ospite.

Torino ribalta il primo quarto e allunga dopo l’intervallo

Caserta ha chiuso avanti 13-11 i primi dieci minuti. Nel secondo quarto Stefano Faloppa ha dato punti dalla panchina e Torino è salita sul 28-21, prima di tornare negli spogliatoi sul 35-29. È in questa frazione, vinta 24-16, che la Reale Mutua ha preso il vantaggio che poi ha difeso fino alla sirena.

Al rientro Allen ha segnato tre triple consecutive e Torino è arrivata sul 45-31. La risposta ospite, un 9-0 costruito da Johnson e Henry, ha riaperto il quarto. Harvey e Pepe hanno contribuito al nuovo allungo dei gialloblù, avanti 58-44 all’ultima pausa.

Caserta torna a meno quattro, Allen interrompe il 10-0

Torino non ha segnato nei primi cinque minuti dell’ultimo periodo. Caserta ne ha approfittato per risalire dal 58-44 al 58-54. Moretti ha chiamato un timeout e Allen ha sbloccato la Reale Mutua con la sua quinta tripla della serata. La Juvecaserta ha vinto l’ultimo quarto 22-14, ma non ha più rimesso la testa avanti: al vantaggio ricostruito dopo l’intervallo Torino doveva ancora i sei punti rimasti alla sirena.

Allen ha chiuso con 16 punti, il massimo fra i torinesi. Federico Massone ne ha aggiunti 12, con 12 rimbalzi e cinque assist; Harvey ha segnato 14 punti e Faloppa 10. Dall’altra parte i migliori realizzatori sono stati Johnson (18), Henry (14) e D’Argenzio (12). Torino ha raccolto 39 rimbalzi. Nel resoconto del club, Moretti ha sottolineato la capacità di adattarsi all’attacco di Caserta e ha riconosciuto le difficoltà nel chiudere la gara.

Il prossimo impegno: Livorno al Pala Gianni Asti

Il recupero era inizialmente previsto a ottobre. Con la vittoria Torino sale a sette successi e quattro sconfitte. Il calendario ufficiale del club indica un’altra gara in casa: domenica 29 novembre alle 18 al Pala Gianni Asti contro la Libertas Livorno, indicata dalla società come capolista alla vigilia di questo turno.