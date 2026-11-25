Sport
Basket Torino batte la Juvecaserta 72-66: Allen e Massone decisivi
Al Pala Gianni Asti la Reale Mutua torna alla vittoria dopo la sconfitta con Rimini. Allen segna 16 punti, Massone chiude con 12 punti e 12 rimbalzi.
La Reale Mutua Basket Torino ha battuto la ProValue Juvecaserta 2021 72-66 martedì 24 novembre al Pala Gianni Asti, nel recupero della quinta giornata di Serie A2. È la settima vittoria in undici gare per la squadra di Paolo Moretti, che aveva perso contro Rimini tre giorni prima. La rimonta di Caserta nell’ultimo quarto ha riportato il margine a quattro punti prima della tripla con cui Terry Allen ha interrotto il parziale ospite.
Torino ribalta il primo quarto e allunga dopo l’intervallo
Caserta ha chiuso avanti 13-11 i primi dieci minuti. Nel secondo quarto Stefano Faloppa ha dato punti dalla panchina e Torino è salita sul 28-21, prima di tornare negli spogliatoi sul 35-29. È in questa frazione, vinta 24-16, che la Reale Mutua ha preso il vantaggio che poi ha difeso fino alla sirena.
Al rientro Allen ha segnato tre triple consecutive e Torino è arrivata sul 45-31. La risposta ospite, un 9-0 costruito da Johnson e Henry, ha riaperto il quarto. Harvey e Pepe hanno contribuito al nuovo allungo dei gialloblù, avanti 58-44 all’ultima pausa.
Caserta torna a meno quattro, Allen interrompe il 10-0
Torino non ha segnato nei primi cinque minuti dell’ultimo periodo. Caserta ne ha approfittato per risalire dal 58-44 al 58-54. Moretti ha chiamato un timeout e Allen ha sbloccato la Reale Mutua con la sua quinta tripla della serata. La Juvecaserta ha vinto l’ultimo quarto 22-14, ma non ha più rimesso la testa avanti: al vantaggio ricostruito dopo l’intervallo Torino doveva ancora i sei punti rimasti alla sirena.
Allen ha chiuso con 16 punti, il massimo fra i torinesi. Federico Massone ne ha aggiunti 12, con 12 rimbalzi e cinque assist; Harvey ha segnato 14 punti e Faloppa 10. Dall’altra parte i migliori realizzatori sono stati Johnson (18), Henry (14) e D’Argenzio (12). Torino ha raccolto 39 rimbalzi. Nel resoconto del club, Moretti ha sottolineato la capacità di adattarsi all’attacco di Caserta e ha riconosciuto le difficoltà nel chiudere la gara.
Il prossimo impegno: Livorno al Pala Gianni Asti
Il recupero era inizialmente previsto a ottobre. Con la vittoria Torino sale a sette successi e quattro sconfitte. Il calendario ufficiale del club indica un’altra gara in casa: domenica 29 novembre alle 18 al Pala Gianni Asti contro la Libertas Livorno, indicata dalla società come capolista alla vigilia di questo turno.
Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione
Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione.