Sport
Juventus-Omonia, arbitra Sam Barrott: orario e dove vedere la partita
L’arbitro inglese dirigerà la gara della quinta giornata di Europa League, in programma giovedì 26 novembre alle 21 all’Allianz Stadium.
L’inglese Sam Barrott dirigerà Juventus-Omonia Nicosia, partita della quinta giornata della fase campionato di Europa League. La designazione è stata riportata dall’ANSA.
La partita all’Allianz Stadium
La Juventus ospiterà la squadra cipriota giovedì 26 novembre 2026 all’Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio è fissato alle 21, come conferma la Juventus.
Dove seguirla in diretta
Secondo l’avviso del club, la gara sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. Orario, informazioni della partita e aggiornamenti sono anche nella scheda UEFA.
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