L’inglese Sam Barrott dirigerà Juventus-Omonia Nicosia, partita della quinta giornata della fase campionato di Europa League. La designazione è stata riportata dall’ANSA.

La partita all’Allianz Stadium

La Juventus ospiterà la squadra cipriota giovedì 26 novembre 2026 all’Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio è fissato alle 21, come conferma la Juventus.

Dove seguirla in diretta

Secondo l’avviso del club, la gara sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. Orario, informazioni della partita e aggiornamenti sono anche nella scheda UEFA.