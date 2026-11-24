Il Consiglio comunale di Torino ha approvato il superamento dell’obbligo della doppia urna per le ceneri custodite in casa. La modifica apre alla possibilità di usare un solo contenitore, ma il comunicato del Comune sulle due delibere prevede una fase transitoria: fino all’approvazione delle specifiche tecniche da parte della Giunta, le ceneri dovranno essere racchiuse in un involucro inserito in un’urna.

Nella seduta del 23 novembre 2026 il Consiglio ha approvato anche una delibera sulla dispersione delle ceneri. Il Comune ha indicato due possibili aree fuori dal cimitero Monumentale: una al parco della Rimembranza e una alla Pellerina.

Una sola urna: che cosa cambia per le famiglie

La prima delibera modifica il comma 4 dell’articolo 36 del regolamento comunale per il servizio mortuario e dei cimiteri. È stata proposta dal vicepresidente del Consiglio Domenico Garcea e approvata con emendamenti del consigliere Claudio Cerrato. Il quadro delle votazioni registra 33 voti favorevoli, senza contrari o astenuti, sulla delibera.

Nel testo precedente del regolamento, le ceneri affidate per la custodia a domicilio dovevano essere racchiuse in un contenitore stagno e infrangibile, fornito da chi effettuava la cremazione e collocato a sua volta in un’urna sigillata. La nuova disciplina punta a rendere sufficiente un unico contenitore con le garanzie necessarie; resta la possibilità per le famiglie di scegliere la doppia urna.

Secondo il Comune, la doppia soluzione comportava un costo aggiuntivo per le famiglie. La semplificazione potrà eliminare la necessità del secondo contenitore, ma il comunicato non quantifica un risparmio.

La fase transitoria e il disciplinare tecnico

La Giunta comunale dovrà approvare un disciplinare dopo aver sentito gli uffici competenti e il gestore del servizio di cremazione. Il documento definirà i requisiti minimi delle urne, tra cui materiali, resistenza agli urti e alle aperture forzate, tipo di sigillo e modalità di attestazione della conformità.

Per il periodo che precede il disciplinare, il Comune indica che le ceneri devono essere racchiuse in un involucro stagno e infrangibile fornito dal soggetto crematorio e identificabile con i dati del defunto. L’involucro deve essere inserito in un’urna a chiusura idonea, con un sigillo antieffrazione ad alta durabilità. Il comunicato non precisa la data di efficacia della modifica né quella di approvazione del disciplinare.

L’affidatario deve custodire l’urna in modo da prevenire profanazioni e non può aprirla o rimuovere il sigillo. La Città può effettuare controlli sul rispetto delle prescrizioni.

Dove sono previste le nuove aree per la dispersione

La seconda delibera, proposta dal consigliere Silvio Viale, riguarda la possibilità di disperdere le ceneri anche fuori dalle aree previste nel cimitero Monumentale. Il Comune indica due luoghi possibili: il parco della Rimembranza, sulla collina, e la Pellerina, nella zona della passerella sulla Dora Riparia vicino a Cascina Marchesa.

Tra le modifiche approvate dal Consiglio, un emendamento di Viale sui siti di dispersione indica le acque della Dora nel tratto che attraversa la Pellerina e un’area del parco della Rimembranza. Prevede che i siti siano individuati specificamente con appositi provvedimenti e con il nulla osta dell’ASL. L’indicazione delle aree non equivale dunque all’apertura immediata né autorizza la dispersione in qualsiasi punto dei parchi.

Già nel 2023 una precedente modifica del regolamento aveva reso possibile individuare nuove aree cittadine con uno specifico provvedimento della Giunta. Il comunicato sulle nuove delibere non indica quando i due siti potranno essere utilizzati.

Per la custodia domestica il passaggio successivo è il disciplinare tecnico della Giunta; per la dispersione restano da definire i siti specifici e le condizioni per il loro utilizzo.