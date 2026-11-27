Due lotti di servizi bus nel bacino metropolitano di Torino rientrano nella proposta di deliberazione dell’Agenzia della Mobilità Piemontese inserita all’ordine del giorno del consiglio di amministrazione del 26 novembre 2026. Il progetto riguarda complessivamente otto lotti regionali e prevede gare per concessioni di sei anni.

L’esito del voto non è indicato nei documenti della seduta disponibili. La proposta non assegna i servizi a un nuovo gestore e non dispone cambiamenti immediati a linee e orari: per arrivare ai nuovi contratti occorrono gli ulteriori passaggi della procedura e la selezione degli operatori.

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Quali servizi rientrano nei due lotti torinesi

Nel bacino metropolitano il progetto distingue il lotto 7 Nord e il lotto 8 Sud. La relazione predisposta per il consiglio indica che la maggior parte dei servizi destinati a confluirvi è oggi compresa nel contratto affidato al consorzio Extra.To, insieme ad altri servizi locali gestiti con modalità diverse.

Nel lotto Nord sono comprese linee e servizi a chiamata selezionati dal contratto Extra.To, oltre a servizi locali fra cui quelli di Chivasso, Chianocco, delle Valli di Lanzo e di Sestriere. Nel lotto Sud rientrano linee e servizi a chiamata individuati nello stesso contratto, insieme ai servizi dell’accordo con l’Unione Montana del Pinerolese. La relazione prevede invece un accordo distinto per servizi della Val Chisone.

La relazione sugli otto lotti quantifica l’offerta di riferimento e le grandezze economiche previste per i due affidamenti. I chilometri annui sono riferiti alla configurazione dei servizi di giugno 2024, usata come base per la procedura; compensazioni e ricavi sono valori annuali di progetto, non risultati già ottenuti.

Lotto Veicoli-km annui di riferimento Compensazione annua a base di gara Ricavi annui stimati 7 Nord 9.923.145 21,1 milioni di euro 10,8 milioni di euro 8 Sud 9.090.052 17,4 milioni di euro 9,2 milioni di euro

La compensazione è la componente pubblica prevista per sostenere gli obblighi di servizio; i ricavi stimati dipendono invece dalla gestione. La dimensione dei lotti non indica, da sola, quali orari o corse saranno confermati nei contratti definitivi.

Gara e affidamento diretto a GTT: due percorsi distinti

La procedura per i lotti Nord e Sud è separata dal percorso prospettato per i servizi urbani e suburbani di Torino, per i quali è previsto un affidamento diretto a GTT secondo il modello in house, cioè senza gara a una società pubblica sottoposta alle condizioni previste per questa forma di gestione.

Secondo la ricostruzione di Autobusweb, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno chiesto chiarimenti sullo stato dell’iter per GTT e sull’eventuale compatibilità fra l’affidamento diretto e una sua possibile partecipazione alle gare extraurbane. È una questione posta dalle organizzazioni sindacali, non una incompatibilità già accertata.

La Filt Cgil e la Cgil di Torino avevano anche espresso contrarietà alla separazione dell’extraurbano dal perimetro del servizio affidato direttamente a GTT, richiamando le tutele per il personale coinvolto.

Come funzionerebbero i contratti

La proposta motiva il ricorso alla procedura competitiva per gli otto lotti e prevede concessioni secondo il modello net cost. In questo schema i ricavi da traffico vanno al concessionario, che sostiene ordinariamente il rischio legato alla domanda; le condizioni e i casi di riequilibrio dipendono dal contratto. La relazione osserva che anche nei contratti attuali è utilizzato il modello net cost.

Secondo AMP, la scelta può incentivare l’operatore a rendere il servizio più attrattivo. Non è però una garanzia di miglioramento: qualità, accessibilità, efficacia della rete, digitalizzazione e condizioni di lavoro sono obiettivi da tradurre negli atti e nei contratti, non risultati già conseguiti.

I prossimi passaggi

AMP aveva trasmesso le relazioni dei lotti metropolitani all’Autorità di regolazione dei trasporti il 7 agosto 2026. Nell’aggiornamento sulla preparazione delle gare, l’Agenzia indicava come obiettivo il completamento delle aggiudicazioni nei primi mesi del 2027. Si tratta di una previsione formulata in agosto, non di una data acquisita.

La relazione pubblicata per il consiglio del 26 novembre indica dicembre 2026 come mese previsto per l’invio delle lettere di invito. È il calendario riportato nel documento, non la conferma che le lettere siano già partite né un esito del voto. Solo dopo la selezione degli operatori e gli atti necessari potranno essere definiti i nuovi contratti.