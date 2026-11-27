La Circoscrizione 8 di Torino ha aperto le domande per i contributi ordinari ai progetti del 2027. La pagina comunale del primo avviso indica che le richieste possono essere presentate online dal 27 novembre 2026 alle ore 12 dell’11 gennaio 2027. L’invio non garantisce il finanziamento: le proposte saranno valutate e sostenute in base alle risorse disponibili.

Il contributo può arrivare all’80% delle spese preventivate al netto delle entrate. L’avviso precisa inoltre che l’iniziativa deve svolgersi anche se la domanda non viene accolta o se la somma concessa è inferiore a quella richiesta.

Sulla data compare una discordanza negli atti: l’avviso e la premessa della determinazione indicano l’11 gennaio 2027; il dispositivo della stessa determinazione riporta invece l’11 gennaio 2026 come termine di pubblicazione dell’avviso.

Chi può partecipare e quali progetti rientrano

Le iniziative devono essere coerenti con le linee guida della Circoscrizione 8, che comprende San Salvario, Cavoretto, Borgo Po, Nizza Millefonti, Lingotto e Filadelfia. Possono svolgersi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Gli ambiti indicati comprendono commercio e lavoro, servizi sociali e integrazione, cultura, istruzione, politiche giovanili, sport e ambiente. Le linee guida della Circoscrizione specificano gli indirizzi per ciascun settore: fra questi, il sostegno al commercio di prossimità e alle iniziative culturali legate al territorio.

Possono candidarsi, alle condizioni dell’avviso, associazioni iscritte nell’apposito registro con sede o attività nel territorio comunale, comitati formalmente costituiti e altri soggetti non profit con personalità giuridica. Sono ammessi anche organismi non profit senza sede in città, purché le iniziative riguardino la comunità locale.

Sono esclusi, tra gli altri, i soggetti che costituiscono articolazioni di partiti politici, quelli con pendenze amministrative verso la Città e i progetti che prevedono la partecipazione di partiti.

Come si presenta la domanda

La richiesta va inviata esclusivamente online attraverso il servizio per l’istanza di contributo. Occorrono un’identità digitale, il progetto dettagliato, il preventivo e gli altri allegati richiesti. L’avviso chiede di compilare anche il curriculum dell’ente e di trasmettere i documenti come singoli file PDF non compressi.

Il rappresentante legale può delegare un’altra persona alla compilazione: in questo caso occorrono la delega e una copia del documento di identità del delegante. Il fascicolo, le comunicazioni e l’esito sono consultabili con la stessa identità digitale usata per presentare la domanda.

La pagina del servizio indica un’imposta di bollo di 16 euro, salvo esenzione. In caso di concessione, la stessa pagina prevede la presentazione dell’istanza di liquidazione entro quattro mesi dalla conclusione del progetto: la decisione sul contributo è distinta dalla sua effettiva erogazione.

Quanto può coprire il contributo

Il limite dell’80% non si applica automaticamente all’intero costo del progetto: la base indicata è il preventivo al netto delle entrate. Nella nota sulle spese e sulla rendicontazione, il Comune propone un esempio: con 1.000 euro di spese e 200 euro di entrate, la base è 800 euro e il contributo massimo richiesto è 640 euro. Restano da coprire 160 euro; le voci devono comunque rispettare le regole di ammissibilità.

La somma eventualmente concessa può essere inferiore al massimo richiesto. Poiché l’avviso prevede che l’iniziativa si svolga indipendentemente dall’esito della domanda e dall’entità del contributo, questa condizione va considerata già nella preparazione del preventivo.

Chi valuta le proposte e decide

Il Consiglio circoscrizionale ha approvato gli indirizzi il 16 novembre 2026; il primo avviso è stato approvato con determinazione dirigenziale del 24 novembre. Sono passaggi distinti dall’assegnazione dei singoli contributi.

Una commissione costituita con determinazione dirigenziale effettuerà la valutazione tecnica. I criteri comprendono il coinvolgimento del territorio, la coerenza con gli indirizzi dell’amministrazione, l’originalità delle attività, il lavoro dei proponenti e dei volontari, la gratuità o meno delle iniziative e la promozione dell’integrazione. L’approvazione del progetto e l’individuazione della percentuale massima di contributo spettano alla Giunta circoscrizionale.

Il Consiglio ha riservato ai contributi ordinari almeno il 70% dello stanziamento del bilancio 2027 destinato ai contributi: la quota non indica quanto riceverà ciascun progetto. Se una proposta è idonea ma non finanziabile con le risorse disponibili, un eventuale sostegno successivo richiederà nuove risorse e una nuova domanda in risposta a un ulteriore avviso.