Il consigliere comunale di Torino Abdullahi Ahmed, del Partito democratico, ha presentato denuncia per i primi 100 messaggi d’odio e intimidazione ricevuti sui social e attraverso altri canali digitali. Secondo quanto riferito da ANSA, tra i contenuti segnalati ci sono insulti razzisti, incitamenti all’odio e minacce di morte.

Ahmed ha definito la denuncia «un primo passo di tutela personale e istituzionale». Il consigliere ha spiegato di voler difendere anche il diritto di partecipare alla vita pubblica senza essere bersaglio di minacce o campagne d’odio.

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Il post di Vannacci e i manifesti imbrattati

La denuncia arriva dopo le polemiche seguite alla diffusione sui social, da parte di Roberto Vannacci, della fotografia di un manifesto elettorale di Ahmed accompagnata da un messaggio sul futuro dell’Italia e dell’Occidente. Nei giorni precedenti, secondo la ricostruzione di Torino Oggi, alcuni manifesti del consigliere in via Verdi erano stati imbrattati con scritte razziste e islamofobe. Non risulta che l’imbrattamento sia stato attribuito a Vannacci.

Il post aveva suscitato reazioni di solidarietà ad Ahmed da parte di esponenti politici di diversi schieramenti.

La condanna della Sala Rossa

Il 23 novembre, la presidenza del Consiglio comunale aveva espresso, a nome dell’intera Sala Rossa, una condanna delle violenze e delle intimidazioni nel confronto politico, richiamando la vicenda di Ahmed. Aveva inoltre ribadito la solidarietà ai consiglieri che, indipendentemente dall’appartenenza politica, erano stati oggetto di minacce o aggressioni.

La presa di posizione della Sala Rossa è distinta dalla denuncia presentata dal consigliere. Non sono stati resi noti, nelle informazioni disponibili, eventuali sviluppi investigativi successivi.