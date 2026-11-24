Il DisFestival torna a Torino dal 28 novembre all’8 dicembre 2026 con incontri, attività per le scuole, un premio giornalistico, musica e teatro. La terza edizione, promossa da CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà e Fondazione CRT, si apre alle OGR e coinvolge diverse sedi cittadine. Il programma della manifestazione è dedicato ai temi della disabilità, dell’inclusione e dell’accessibilità.

La rassegna si svolge in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre. Agli appuntamenti cittadini si affiancano quelli del DisFestival Off sul territorio.

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Il 28 novembre si comincia alle OGR

Sabato 28 novembre il Talk Agenda della Disabilità inaugura il festival al Binario 3 delle OGR Torino, in corso Castelfidardo 22. L’accredito è previsto dalle 9.30 e l’inizio alle 10. Conducono Marina Cuollo, Carla Piro Mander e Sebastiano Pucciarelli; tra i partecipanti annunciati figurano anche Mia Ceran e Henry Scorner.

Per il talk è possibile prenotare tramite la pagina dell’evento, che indica anche un servizio di baby parking per bambini dai 5 ai 10 anni.

Dopo l’incontro, nella Sala Duomo delle OGR, dalle 13 alle 16 è prevista la Città dell’Agenda della Disabilità, con attività multisensoriali e ludiche. È inoltre possibile riservare un posto al DisLunch, pranzo a sostegno delle iniziative del festival.

Il premio, le scuole e il concerto del 3 dicembre

Lunedì 30 novembre alle 18 il Museo Regionale delle Scienze Naturali, in via Accademia Albertina 15, ospita la premiazione della quarta edizione del Premio “Paolo Osiride Ferrero”, dedicato a lavori giornalistici e contenuti sui temi della disabilità, dell’inclusione e dell’accessibilità. Il concorso comprende le categorie carta stampata, radio e TV, web e social, oltre a un premio speciale per l’attivismo e al Premio Agenda della Disabilità.

Giovedì 3 dicembre, dalle 10 alle 12.30, al Pala Gianni Asti di via Leonardo Bistolfi 10 è in programma “Nessuno fuori gioco”, iniziativa rivolta alle scuole piemontesi e prevista anche in streaming, con musica e sport. La sera, alle 21, la Fondazione OMI ospita il concerto Errore: la bellezza dell’imprevisto, con la narrazione di Gian Luca Favetto, gli GnuQuartet e la voce di L’Aura.

Venerdì 4 dicembre, dalle 10 alle 12, all’Intesa Sanpaolo Innovation Center di corso Inghilterra 3 saranno presentati i cinque progetti finalisti del concorso INCLUDE! e si terrà la premiazione dei concorsi Mondo Scuola.

Teatro per famiglie l’8 dicembre

Martedì 8 dicembre, alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di corso Galileo Ferraris 266, il calendario si chiude con Le avventure di Cipidillo, storia di un grillo, spettacolo per grandi e piccoli dedicato all’inclusione. L’appuntamento inizia alle 15 ed è seguito da un percorso esperienziale della Città dell’Agenda della Disabilità. Gli organizzatori indicano l’iscrizione come consigliata dai 5 anni.

Accessibilità e prenotazioni

La CPD dichiara che gli eventi sono privi di barriere architettoniche, che è garantita la sottotitolazione e che l’interpretariato in Lingua dei Segni Italiana è disponibile su richiesta. La scheda di Turismo Torino precisa che sottotitolazione e interpretariato sono previsti negli appuntamenti in cui sono indicati.

Per esigenze specifiche è opportuno controllare i servizi del singolo appuntamento e le relative modalità di prenotazione sul programma della manifestazione.