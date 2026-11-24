Eventi & Cultura
DisFestival 2026 a Torino: dal 28 novembre incontri, premi e spettacoli
La terza edizione si apre alle OGR e prosegue fino all’8 dicembre con iniziative sulla disabilità e l’inclusione, tra scuole, musica e teatro.
Il DisFestival torna a Torino dal 28 novembre all’8 dicembre 2026 con incontri, attività per le scuole, un premio giornalistico, musica e teatro. La terza edizione, promossa da CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà e Fondazione CRT, si apre alle OGR e coinvolge diverse sedi cittadine. Il programma della manifestazione è dedicato ai temi della disabilità, dell’inclusione e dell’accessibilità.
La rassegna si svolge in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre. Agli appuntamenti cittadini si affiancano quelli del DisFestival Off sul territorio.
Il 28 novembre si comincia alle OGR
Sabato 28 novembre il Talk Agenda della Disabilità inaugura il festival al Binario 3 delle OGR Torino, in corso Castelfidardo 22. L’accredito è previsto dalle 9.30 e l’inizio alle 10. Conducono Marina Cuollo, Carla Piro Mander e Sebastiano Pucciarelli; tra i partecipanti annunciati figurano anche Mia Ceran e Henry Scorner.
Per il talk è possibile prenotare tramite la pagina dell’evento, che indica anche un servizio di baby parking per bambini dai 5 ai 10 anni.
Dopo l’incontro, nella Sala Duomo delle OGR, dalle 13 alle 16 è prevista la Città dell’Agenda della Disabilità, con attività multisensoriali e ludiche. È inoltre possibile riservare un posto al DisLunch, pranzo a sostegno delle iniziative del festival.
Il premio, le scuole e il concerto del 3 dicembre
Lunedì 30 novembre alle 18 il Museo Regionale delle Scienze Naturali, in via Accademia Albertina 15, ospita la premiazione della quarta edizione del Premio “Paolo Osiride Ferrero”, dedicato a lavori giornalistici e contenuti sui temi della disabilità, dell’inclusione e dell’accessibilità. Il concorso comprende le categorie carta stampata, radio e TV, web e social, oltre a un premio speciale per l’attivismo e al Premio Agenda della Disabilità.
Giovedì 3 dicembre, dalle 10 alle 12.30, al Pala Gianni Asti di via Leonardo Bistolfi 10 è in programma “Nessuno fuori gioco”, iniziativa rivolta alle scuole piemontesi e prevista anche in streaming, con musica e sport. La sera, alle 21, la Fondazione OMI ospita il concerto Errore: la bellezza dell’imprevisto, con la narrazione di Gian Luca Favetto, gli GnuQuartet e la voce di L’Aura.
Venerdì 4 dicembre, dalle 10 alle 12, all’Intesa Sanpaolo Innovation Center di corso Inghilterra 3 saranno presentati i cinque progetti finalisti del concorso INCLUDE! e si terrà la premiazione dei concorsi Mondo Scuola.
Teatro per famiglie l’8 dicembre
Martedì 8 dicembre, alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di corso Galileo Ferraris 266, il calendario si chiude con Le avventure di Cipidillo, storia di un grillo, spettacolo per grandi e piccoli dedicato all’inclusione. L’appuntamento inizia alle 15 ed è seguito da un percorso esperienziale della Città dell’Agenda della Disabilità. Gli organizzatori indicano l’iscrizione come consigliata dai 5 anni.
Accessibilità e prenotazioni
La CPD dichiara che gli eventi sono privi di barriere architettoniche, che è garantita la sottotitolazione e che l’interpretariato in Lingua dei Segni Italiana è disponibile su richiesta. La scheda di Turismo Torino precisa che sottotitolazione e interpretariato sono previsti negli appuntamenti in cui sono indicati.
Per esigenze specifiche è opportuno controllare i servizi del singolo appuntamento e le relative modalità di prenotazione sul programma della manifestazione.
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