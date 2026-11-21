Eventi & Cultura
Notte del Tennis a Torino, tre musei aperti fino a mezzanotte: orari e ingressi
Sabato 21 novembre aperture serali a CAMERA, al Museo Rai e al Museo di Scienze Naturali. Le condizioni di ingresso cambiano e gli orari indicati per due sedi non coincidono.
Sabato 21 novembre 2026 CAMERA, il Museo della Radio e della Televisione Rai e il Museo Regionale di Scienze Naturali prevedono aperture serali fino a mezzanotte per la Notte del Tennis a Torino. Le proiezioni della semifinale delle Nitto ATP Finals si affiancano a mostre e visite guidate, con costi e modalità di accesso diversi per ciascuna sede.
Le aperture figurano nel programma Tennis Takes Over pubblicato dal Comune il 20 novembre. Per il Museo Rai e il Museo di Scienze Naturali restano però indicazioni discordanti sull’inizio della serata: il Comune riporta le 19, mentre le schede dei singoli eventi di Turismo Torino indicano le 18.
CAMERA: fotografia, semifinale e accredito
Al Centro Italiano per la Fotografia, in via delle Rosine 18, la serata è prevista dalle 19 a mezzanotte. Il programma comprende la proiezione della semifinale, la visita alla mostra Letizia Battaglia. L’opera 1970–2020 e il fashion film The Perfect Match, diretto da Ivan Cazzola. Sono previste anche una postazione di realtà virtuale e un quiz sul torneo.
Per entrare servono l’accredito online per la Notte del Tennis e il biglietto in biglietteria. Il Comune indica 15 euro per l’intero e 10 euro per chi entra entro le 20; l’ingresso è gratuito per i possessori del biglietto delle Nitto ATP Finals. L’accredito, da solo, non equivale quindi a un ingresso gratuito.
Museo Rai: visite gratuite e orari discordanti
Il Museo della Radio e della Televisione Rai, in via Verdi 16, propone visite guidate tra le proprie collezioni. Il Comune indica ingresso gratuito senza prenotazione e apertura dalle 19 a mezzanotte. Anche la scheda del museo di Turismo Torino colloca l’apertura straordinaria alle 19, dopo l’orario diurno; la scheda dedicata all’evento riporta invece le 18 come inizio e conferma la gratuità.
Scienze Naturali: biglietto separato e proiezione
Al Museo Regionale di Scienze Naturali, in via Accademia Albertina 15, è prevista la proiezione della semifinale. Tra le attrazioni annunciate c’è il modello a grandezza naturale dello scheletro di Giganotosaurus carolinii, allestito per l’occasione con racchetta e pallina.
Il Comune indica un biglietto acquistabile in sede: 5 euro intero, 3 euro ridotto e ingresso gratuito per i possessori del biglietto delle ATP Finals. La scheda dell’evento di Turismo Torino riporta le stesse tariffe, specifica alcune categorie agevolate e segnala la prenotazione. Le indicazioni sull’accesso non coincidono dunque del tutto: il Comune scrive che è sufficiente il biglietto del museo, mentre Turismo Torino presenta l’evento come su prenotazione.
Anche per questa sede l’inizio è indicato alle 19 dal Comune e alle 18 da Turismo Torino; entrambe le fonti collocano la chiusura intorno a mezzanotte. Per organizzare la visita resta quindi importante controllare con le sedi l’orario di apertura e, per il Museo di Scienze Naturali, le condizioni di prenotazione.
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