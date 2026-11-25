I carabinieri hanno arrestato nella notte un 22enne, sospettato di aver accoltellato un giovane mercoledì 25 novembre a Chieri. L’ipotesi di reato è tentato omicidio. Il ferito è ricoverato alle Molinette di Torino: dopo un intervento le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata, secondo l’ANSA.

Che cosa è successo in piazza Caselli

L’aggressione è avvenuta intorno alle 18 nell’area di piazza Vincenzo Caselli, nel centro di Chieri. Il giovane è stato portato prima all’ospedale Maggiore, dove è stato stabilizzato, poi trasferito a Torino. La persona sospettata si era allontanata a piedi.

Le indagini e i punti da chiarire

I carabinieri hanno rintracciato il sospettato poche ore dopo, grazie agli accertamenti e alle testimonianze raccolte. Secondo la ricostruzione dell’agenzia, l’arma non era ancora stata trovata. Resta da chiarire il movente. L’arresto non equivale a un accertamento di responsabilità.